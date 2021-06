L’Angleterre a peut-être déçu contre l’Écosse, mais ce n’est pas encore fini

La pression est du côté de Southgate de Gareth avant le match de ce soir contre la République tchèque (Photo: Srdjan Stevanovic / The FA via .)

Le match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Ecosse a mis la pression sur le point culminant du Groupe D ce soir contre la République tchèque, avec un pétard humide digne d’une soirée humide à Wembley.

L’Angleterre s’est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à des résultats ailleurs lundi soir, mais elle aura hâte de terminer en tête de son groupe avec une victoire contre les Tchèques.

Mais l’équipe de Gareth Southgate peut-elle rassurer un public ébranlé de pouvoir revenir à Wembley pour la fin brutale de l’Euro 2020 ?

Pas une telle faiblesse

Avant le tournoi, les quatre défenseurs et le gardien de but étaient le principal sujet de préoccupation de l’Angleterre – en particulier avec Harry Maguire blessé – alors bien sûr, ils n’ont pas encaissé de but en deux matchs.

Pickford a gardé le but de la manière sans drame que les fans anglais recherchent tandis que le demi-centre Tyrone Mings a fait taire les sceptiques avec deux affichages assurés et sans fioritures.

À tel point qu’il y a un débat pour savoir si un Maguire en pleine forme devrait regagner sa place. Il devrait.



Grâce à Jordan Pickford, l’Angleterre n’a pas encaissé de but en deux matchs (Photo : Arni Torfason/BPI/Shutterstock)

Le capitaine de Manchester United est le meilleur défenseur et le plus à l’aise en possession, donnant à l’Angleterre une option supplémentaire pour sortir le ballon de la défense.

Jusqu’à présent, les changements de personnel de Southgate se sont limités à l’arrière latéral, Kyle Walker et Kieran Tripper commençant contre la Croatie avant de laisser la place à Reece James et Luke Shaw contre l’Écosse. Si la théorie devait être plus offensive, en pratique l’effet était négligeable.

Shaw pourrait mériter une deuxième chance contre la République tchèque tandis que Trippier, qui a joué à gauche contre la Croatie, pourrait devenir le troisième arrière droit en trois matchs.

L’identité des arrières latéraux importe moins que l’attitude. Si l’Angleterre veut une impulsion offensive de l’extérieur, elle a besoin de plus de bravoure.

Southgate souhaite choisir Declan Rice (Photo: Dave Winter/BPI/Shutterstock)

James a complété 81 des 82 passes contre l’Écosse, ce qui signifie soit qu’il maîtrise le football, soit qu’il n’a pas pris assez de risques.

Les Allemands Robin Gosens et Denzel Dumfries des Pays-Bas ne sont pas des noms familiers, mais ils ont montré qu’en ces jours de pressing haut et de milieux de terrain encombrés, jouer haut et large peut donner de beaux résultats.

Avec Southgate désireux de choisir Declan Rice et Kalvin Phillips, les arrières latéraux devraient être sûrs que la porte arrière est couverte s’ils s’engagent dans l’attaque.

Les attaquants de Rolls-Royce sont entièrement assurés

La préférence de Southgate pour deux milieux de terrain à l’esprit défensif était un épouvantail bien avant l’impasse avec l’Écosse.

Avec un arrière quatre, parfois cinq, et deux milieux de terrain restant derrière le ballon, l’Angleterre a été accusée de devenir une équipe de deux moitiés éloignées, avec six ou sept assis et quatre ou même trois à gauche pour assumer le fardeau créatif.

Phillips a répondu à cette accusation contre la Croatie en courant constamment avec et au-delà du ballon.

C’est l’une de ces incursions entreprenantes qui a créé le seul but de l’Angleterre du tournoi jusqu’à présent, la poussée et la passe de l’homme de Leeds libérant Raheem Sterling pour marquer.

L’approche de l’Angleterre est utilisée par des équipes avec des attaquants tout aussi talentueux et des records bien plus réussis.



Raheem Sterling a marqué le seul but de l’Angleterre du tournoi jusqu’à présent (Photo: Arni Torfason/BPI/Shutterstock)

Les champions d’Europe du Portugal, Danilo et William Carvalho devant les quatre défenseurs, les champions du monde de France emploient deux milieux de terrain titulaires à N’Golo Kante… et N’Golo Kante.

Pourtant, juste après le match contre l’Écosse, alors que nous avions l’impression que nous étions en train de croire que l’Angleterre avait perdu 5-0, les critiques exigeaient plus de joueurs offensifs.

Pourquoi Jack Grealish n’a-t-il joué qu’une demi-heure ? Que doit faire Jadon Sancho pour avoir un jeu ?

L’expert d’ITV, Ian Wright, a ravagé la décision de retirer Phil Foden – la substitution même qui a vu le choix des gens introduit Grealish.

Avec Harry Kane, Sterling, Foden et Mason Mount ayant commencé les deux premiers matchs, le problème de l’Angleterre n’est pas tant le manque de joueurs offensifs que de les avoir au bon endroit.



La décision de retirer Phil Pfoden était impopulaire auprès de l’expert Ian Wright (Photo: Ozan Kose / . via .)

L’avant-centre Kane a été critiqué pour être allé trop loin, mais il ne s’agit pas d’un acte délibéré du capitaine qui a non seulement marqué le plus de buts en Premier League la saison dernière, mais a également obtenu le plus de passes décisives.

L’Angleterre demande à Kane de venir en profondeur non seulement pour traîner des marqueurs avec lui, mais pour que son décès sélectionne ceux qui le dépassent.

Jusqu’à présent, cela n’a pas fonctionné. L’Angleterre a eu la possession, 60% contre l’Ecosse et 50% contre la Croatie, donc ce ne sont pas les Spurs qui jouent au compteur. Contre des adversaires assis en profondeur, l’espace n’a pas été là pour être exploité.

Le jeu de construction de l’Angleterre a également été trop laborieux, ses passes trop lentes pour tirer les adversaires hors de position et leur progression trop lourde.

Kane n’est pas le seul homme au mauvais endroit. Nous aimons tous l’idée d’un football total, mais contre l’Écosse, l’Angleterre n’a pas tant changé de position qu’elle n’en est sortie, obstruant le milieu du terrain.

Contre la République tchèque, ils doivent simplifier les choses ; s’en tenir plus fermement à leurs rôles, prendre leur marqueur et utiliser la largeur du terrain pour créer des chances pour Kane.

En cas d’urgence, ne composez pas le ‘9’

Parce que Kane commencera, même si le rythme qu’il avait l’air était. Il a trop de crédit en banque pour être abandonné après deux matchs.

Mais, si sa performance de ce soir conduit à une autre sortie anticipée, Southgate n’a pas à remplacer à parts égales sous la forme de Dominic Calvert-Lewin.

Sterling et Foden ont passé la majeure partie d’une saison réussie à Manchester City en première ligne sans numéro 9 traditionnel, de même que Mount’s Chelsea a remporté la Ligue des champions avec Olivier Giroud sur le banc et Tammy Abraham dans les tribunes.

L’Allemagne manquait d’un attaquant central contre le Portugal et a marqué quatre fois. Si l’Angleterre doit avoir plus de joueurs offensifs sur le terrain, elle peut conserver Rice et Phillips mais changer le profil de ceux qui l’ont précédé.

Nous sommes toujours difficiles à battre

Un dernier message à Gareth et aux garçons ; ne soyez pas trop durs avec vous-mêmes et ne faites pas trop attention à ceux qui le sont.

Un match nul peu convaincant avec l’Ecosse n’a pas rendu l’Angleterre des idiots plus qu’une victoire encourageante sur la Croatie en a fait des champions.

Malgré tous les retours décousus en attaque, la défense a été solide – sur les 24 équipes de l’Euro 2020, seules l’Angleterre, l’Italie et la Suède ont eu deux cages inviolées après deux matchs.

Et les démarrages lents sont corrects. L’Angleterre a commencé par une défaite et un match nul à Mexico 86 et a atteint les quarts de finale. Ils avaient quatre points après deux matchs de Wembley à l’Euro 96.

Le Portugal n’a pas remporté de match en phase de poules à l’Euro 2016 et était toujours invaincu à l’issue du tournoi, champion d’Europe.

Le match nul avec l’Ecosse a semé le doute et révélé des faiblesses. Mais cela a gagné un point qui a pratiquement garanti la progression vers les huitièmes de finale.

Mieux vaut avoir vos leçons tôt pour avoir la chance d’en tirer des leçons.

