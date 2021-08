L’Angleterre a qualifié de ” pagaille ” après la défaite du match d’essai en Inde alors que Steve Harmison craint pour l’équipe de Joe Root avant The Ashes

in

Steve Harmison a admis que l’Angleterre était une ” pagaille ” car elle a subi une défaite embarrassante contre l’Inde chez Lord et craint ce qui se passera pendant The Ashes.

L’équipe de Joe Root a capitulé lors de la cinquième journée du deuxième test en perdant par 151 points, l’une de leurs pires défaites depuis un certain temps.

Les décisions de capitaine de Root ont été remises en question après la défaite de l’Angleterre

L’Inde menait par seulement 182 points avec seulement deux guichets restants alors que l’Angleterre avait le dessus, avant que les meilleurs coups improbables en carrière des queues Mohammed Shami (56e) et Jasprit Bumrah (34e) ne laissent de façon inattendue le contrôle aux visiteurs.

Les faiblesses de l’hôte avec la chauve-souris ont été à nouveau terriblement exposées alors qu’elles étaient éliminées pour 120.

L’ancien joueur d’Angleterre Harmison a rejoint talkSPORT Breakfast mardi et a réagi au résultat.

Il a déclaré: «C’était un match d’essai fantastique. Je parie que Joe Root souhaitait pouvoir rentrer en somnambulisme dans la loge du Seigneur lundi matin et tout recommencer.

« L’Angleterre était un bordel. J’ai du mal à fulminer parce qu’ils étaient si mauvais.

L’Angleterre n’a pas pu garder son sang-froid dans une finale tendue

«Quand Bumrah est entré dans la chauve-souris, c’était comme un tyran dans la cour d’école auquel le plus petit s’est opposé.

«Ils ne sont pas allés fort contre Bumrah, mais l’ont attaqué verbalement et ont essayé de lui lancer des videurs.

« Tout à coup, l’Inde a tenu tête à l’Angleterre, et l’Angleterre a simplement capitulé.

« C’était effrayant à regarder. Les plans sont sortis par la fenêtre, ils étaient sans gouvernail et n’avaient personne pour dire « Attendez, arrêtons de faire ce que nous faisons ».

« Ça a continué encore et encore. »

Le capitaine Root a marqué 180 dans les premières manches car il continue d’être le seul batteur anglais à être en forme en 2021 et Harmison pense que vous ne pouvez pas trop le critiquer.

Il a déclaré: «Ils (l’Inde) ont brillamment battu, mais n’édulcorons pas le fait de ce qui se passe dans le cricket anglais et c’est l’ordre supérieur.

L’Angleterre est apparue aux commandes mais a perdu par 151 points

« L’Angleterre regarde toute la mer en ce moment. Vous pouvez critiquer Joe pour son grade de capitaine, mais j’ai du mal à critiquer ce jeune homme parce que ce qu’il fait pour l’équipe de cricket d’Angleterre… il les porte sur son dos.

“C’est gênant. Si ça ne s’arrête pas, je crains juste où ça pourrait être d’ici la fin des Cendres dans six mois.

Sur la façon dont l’Angleterre peut s’améliorer, Harmison a ajouté : « Par où commencer. Vous pouvez sortir de la structure et de toutes ces choses sur lesquelles vous pouvez rejeter le blâme.

«Parfois, il suffit de se regarder dans le miroir et je pensais que l’Angleterre était assez molle hier et cela m’inquiétait plus que certains licenciements de batteurs.

« Ils ont laissé l’Inde leur marcher dessus. Pour changer cela, c’est assez difficile.