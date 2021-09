L’Angleterre ” a ri face aux abus ” de la part des supporters hongrois en faisant semblant de boire leurs pintes alors qu’ils affrontaient les huées lors des éliminatoires de la Coupe du monde

in

Les joueurs anglais étaient en mode provocant en Hongrie alors qu’ils résistaient aux boo boys de Budapest, aux racistes et aux missiles lancés de la foule.

Les Three Lions ont remporté le match de qualification pour la Coupe du monde 4-0, mais le match a été entaché par les actions des supporters hostiles à domicile dans la Puskas Arena.

Le riz a semblé boire dans l’une des tasses lancées sur les joueurs en fête

Sterling a été bombardé d’objets alors qu’il révélait un message à son ami décédé

Ces mêmes supporters ont été sanctionnés plus tôt cet été pour abus racistes et homophobes lors de l’Euro 2020.

Mais comme le match de jeudi soir était sous la juridiction de la FIFA, ces fans ont pu se rassembler dans les tribunes et continuer à abuser des footballeurs sur le terrain.

Et lorsque Raheem Sterling a osé célébrer son but, lui et ses coéquipiers ont été bombardés d’objets lancés par la foule.

L’un comprenait des gobelets en plastique remplis de boisson, auxquels Declan Rice a répondu en faisant semblant de boire. Le message était clair : qui diable êtes-vous pour nous ?

Il est sûr de dire que le buteur Rice et ses amis anglais ont beaucoup apprécié la victoire. C’était une victoire sur l’ignorance et le racisme

Si Rice, 22 ans, disait la vérité cet été lorsqu’il a dit à talkSPORT qu’il n’avait jamais bu une pinte de bière auparavant, alors c’était une excellente façon de prendre sa première gorgée – c’était probablement la plus douce qu’il ait jamais goûtée.

Le ton a été donné dès le début lorsque l’équipe de Gareth Southgate a pris le genou avant le coup d’envoi et a été bruyamment huée et raillée.

Les joueurs se sont engagés à poursuivre le geste avant les matchs, et les actions de ces fans à l’intérieur de la Puskas Arena ont montré exactement pourquoi ils continuent de le faire.

L’Angleterre a été huée alors qu’elle prenait le genou dans la Puskas Arena

Sterling a donné l’avantage à l’Angleterre en deuxième mi-temps et a été bombardé d’objets dans les tribunes, Jack Grealish rejoignant Rice en buvant en plaisantant des tasses.

Il y a également eu des rapports de chants de singe dirigés contre Sterling et Jude Bellingham tandis qu’une fusée a également été lancée sur le terrain.

Ils n’ont pas laissé cela les affecter car Harry Kane, Harry Maguire et Rice ont tous marqué pour porter le score à 4-0.

L’animateur de talkSPORT, Adrian Durham, a bien résumé le sentiment après le match.

“Parfois, ces joueurs anglais riaient face aux abus de ces fans hongrois”, a déclaré Durham.

“La télévision a rapporté que des chants de singe visaient Raheem Sterling alors qu’il jouait et Jude Bellingham alors qu’il s’échauffait en tant que remplaçant. Ceux-ci ont été entendus par les fans hongrois.

Les joueurs anglais ont été soumis à des chants racistes et des tasses leur ont été lancées

«Il y avait une pléthore de coupes qui pleuvaient sur Raheem Sterling et peut-être qu’ils se sont sentis provoqués par son haut.

« Son t-shirt était un hommage à un de ses amis décédé, il n’y avait donc rien de provocateur.

“Rice et d’autres joueurs faisaient semblant de boire dans les tasses lancées sur Sterling.

“Declan Rice a également été photographié avec les bras tendus comme pour dire aux supporters hongrois” vous n’êtes absolument rien, nous gagnons ce match et vous ne signifiez rien pour nous “.

L’Angleterre a lancé un message de défi aux fans hongrois

« Une fusée a également été lancée contre les joueurs anglais. Une chose que nous savons, il y aura encore plus de répercussions sur la Hongrie pour cela.

«La FIFA devra prendre des mesures après cela. La conduite des joueurs anglais était parfaite ce soir.

L’ancien ailier anglais Stuart Pearce, qui était en poste pour talkSPORT, a ajouté: “C’était exemplaire. La performance sur le terrain, le résultat, face à la provocation, ils se sont comportés d’une manière merveilleuse comme on peut s’y attendre de notre équipe nationale d’Angleterre.

«Ils ont donné un excellent exemple dans le football mondial.

“Vous ne pouvez pas sous-estimer les conseils de Gareth Southgate sur cette équipe.”

L’atmosphère était hostile en Hongrie, mais l’Angleterre s’est brillamment conduite

L’attaquant anglais Kane a admis qu’il n’avait pas entendu les abus racistes, mais espérait que des sanctions seraient prises.

S’exprimant après le match, Kane a déclaré: “Je n’ai pas entendu cela”, a-t-il déclaré à ITV. « Je vais parler aux garçons et voir s’ils en ont entendu parler.

« Écoutez, nous devrons le signaler à l’UEFA comme les règles en vigueur. Si c’est le cas, j’espère que l’UEFA pourra s’imposer.

Le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, a également exhorté la FIFA à enquêter de toute urgence sur la question.

“Kick It Out a été consterné de voir les actions de certains fans hongrois”, a-t-il déclaré.

Grealish et Rice ont tous deux fait semblant de prendre une gorgée d’une tasse qui a été jetée sur le terrain

«Nous soutenons fièrement les joueurs et le personnel anglais, qui ont encore une fois agi avec force, grâce et intégrité face au racisme qui n’a pas sa place dans notre jeu ou notre société.

“Ce n’est pas le premier incident comme celui-ci en Hongrie, nous exhortons donc la FIFA à enquêter de toute urgence sur cette affaire.

« Les responsables doivent être tenus responsables et des mesures doivent être prises pour garantir que des scènes comme (celle-ci) ne se répètent pas. »

C’était vraiment la réponse parfaite des joueurs qui ont assuré que l’ignorance ne prévaudrait pas.

Et puis Rice n’a pas pu résister à un dernier grignotage le lendemain lorsqu’il a dit “Bonjour” à tous ses abonnés sur Twitter.

