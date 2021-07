L’Angleterre “a tous les ingrédients pour remporter l’Euro 2020” alors que Paolo Di Canio révèle ce qui rend Three Lions “quelque chose de spécial”

Paolo Di Canio pense que l’Angleterre est la favorite pour remporter l’Euro 2020, et il y inclut son Italie natale.

Les Three Lions atteindront leur première finale depuis leur victoire à la Coupe du monde 1966 s’ils battent le Danemark mercredi soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

L’Angleterre a fait preuve de style lors de sa victoire en quart de finale contre l’Ukraine

L’Espagne ou l’Italie attendront le vainqueur de cette égalité, qui ont été pressentis pour aller jusqu’au bout par beaucoup.

Pas Di Canio cependant. L’Italien, qui a joué pour Celtic, West Ham et Charlton, pense que l’Angleterre est l’équipe à battre lors de ce tournoi.

Di Canio a été très impressionné par la solidité de l’Angleterre défensive, ils n’ont pas encore encaissé de but en cinq matches à l’Euro 2020.

Cela, ajouté à leur grande profondeur de talent en attaque, signifie que c’est la concurrence de l’Angleterre à perdre, estime l’ancien attaquant.

L’Italie a fait un bon tournoi, battant la Belgique en quarts de finale

Mais l’Italien Di Canio a l’Angleterre comme favori

“Ils ont tout et tous les ingrédients pour se rendre en finale et gagner”, a déclaré Di Canio à talkSPORT.

“Si vous ne concèdez pas de but, ce qui est quelque chose de spécial pour l’Angleterre, si vous ne concèdez pas, vous faites un tirage minimum.

« Si vous avez Mason Mount, Raheem Sterling qui est en feu, Jadon Sancho a commencé la dernière fois, Harry Kane et avez une chance de changer pendant le match avec Phil Foden, Bukayo Saka, Dominic Calvert-Lewin – je ne sais pas quel autre national l’équipe a cette chance.

Di Canio a également réservé des éloges particuliers aux milieux de terrain Declan Rice et Kalvin Phillips, qui ont commencé chaque match pour l’équipe de Gareth Southgate.

Phillips (à gauche) et Rice (à droite) ont gardé le capitaine de Liverpool Jordan Henderson hors du onze de départ anglais

Il a cité la protection qu’ils offrent aux défenseurs et gardiens de but anglais Jordan Pickford avant de réitérer sa conviction que le football revient à la maison.

“Je pense que l’Angleterre, avec le mélange de joueurs qu’ils ont et la qualité dans les zones défensives qu’ils ont comme Rice et Phillips – ils ne sont pas comme Frank Lampard et Steven Gerrard mais ils ont plus d’intensité au milieu du terrain et protéger la ligne défensive qu’ils sont devenus presque impossibles à battre », a ajouté Di Canio.

« L’Angleterre ne joue peut-être pas le meilleur football du monde, mais elle joue le bon football pour gagner le bon tournoi. C’est le moyen de gagner.

“L’Angleterre est la première équipe à pouvoir gagner cet Euros, elle a plus de chance que les autres.”

