L’Angleterre a une “manque de joueurs seniors” alors que Simon Jordan se demande pourquoi les internationaux “de classe mondiale” n’ont pas pris de penalty avant Bukayo Saka dans la défaite déchirante de l’Italie

Simon Jordan pense que la «pénurie de joueurs seniors» en Angleterre était évidente dans leur défaite déchirante aux tirs au but finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Le match s’est terminé 1-1 après les prolongations, mais Bukayo Saka a raté le cinquième tir au but décisif de l’Angleterre alors que les Three Lions sont tombés à l’obstacle final dans leur tentative de mettre fin à une attente de 55 ans pour un trophée majeur.

Saka était naturellement désemparé après avoir raté son penalty

Gareth Southgate a été interrogé pour avoir sélectionné le jeune d’Arsenal, âgé de 19 ans, pour prendre un coup de pied aussi important, étant donné qu’il n’en avait jamais pris un au niveau du club jusqu’à ce moment-là.

Jack Grealish et Raheem Sterling ont également fait l’objet de critiques de la part de Roy Keane pour ne pas être intervenus à un moment critique, le premier ayant riposté à ces affirmations en insistant sur le fait qu’il s’était porté volontaire pour prendre une pénalité.

Mais l’ancien propriétaire de Crystal Palace Jordan n’a pas été surpris de voir Grealish ne pas être sélectionné comme l’un des preneurs de place désignés de Southgate, balayant les rumeurs selon lesquelles le meneur de jeu d’Aston Villa est un joueur international senior.

Il a déclaré à l’émission White & Jordan : « Ma réaction a été où sont les joueurs seniors ? Il y a une pénurie de joueurs seniors si nous sommes justes.

Grealish voulait tirer un penalty contre l’Italie mais ne faisait pas partie des cinq premiers sélectionnés

« Si les gens se retournent et disent que Jack Grealish est un joueur senior, eh bien, c’est clairement un joueur que Gareth n’aime pas et ce n’est pas un joueur senior dans la configuration anglaise.

“Donc, suggérer qu’il est un joueur senior pour prendre une pénalité est probablement pour les oiseaux.”

Southgate a choisi de ne pas utiliser Sterling comme l’un de ses tireurs de pénalité désignés

Jordan a également fait une référence à peine voilée à Sterling, un joueur qu’il a précédemment déclaré ne peut pas être considéré comme une classe mondiale.

Il a ajouté: «Il y a d’autres joueurs que les gens courent et disent qu’ils sont des joueurs internationaux de classe mondiale et nous ne les avons pas vus prendre des pénalités.

« C’est une dynamique très difficile. Vous perdez un match aux tirs au but, nous avons eu l’opportunité de gagner ce match et nous avions l’avantage aux tirs au but.

« Le gardien de but a fait son travail, quelqu’un qui était un maillon faible supposé avant le tournoi, et il a été brillant tout au long du match.

«Les trois joueurs qui sont entrés étaient les trois joueurs qui ont raté. Vous devez regarder cela et évaluer comment cela se passe. »

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain anglais Danny Murphy a également remis en question la décision de Southgate de sélectionner les remplaçants Jadon Sancho et Marcus Rashford comme tireurs de penalty.

Murphy a été surpris par les nominations aux pénalités de Southgate

« Personnellement, je voudrais désespérément tirer un penalty. Je suis un peu surpris », a déclaré Murphy.

«Même Henderson qui sort, vous n’auriez aucun problème avec Henderson avec son expérience et son calme en prenant une pénalité.

« Quand vous venez dans un match énorme en tant que remplaçant, et que je l’avais déjà fait, vous êtes nerveux. En finale d’un championnat d’Europe, vous allez être encore plus nerveux.

Sancho et Rashford étaient des remplaçants tardifs mais ont pris les troisième et quatrième pénalités en tirs de barrage

“Vous arrivez sans rythme car vous n’avez pas touché le ballon, puis le coup de sifflet final retentit et vous prenez l’une des plus grosses pénalités de votre vie.

« C’est un peu tard pour les amener à tirer un penalty. La raison pour laquelle Jim [White] c’est que vous n’avez pas eu votre premier passage, vous n’avez pas eu votre première sensation.

“Je comprends que les tireurs de penalty prennent le dessus sur les autres joueurs, mais donnez-leur cinq ou dix minutes pour qu’ils se fassent une première impression.”

