L’Angleterre accueille l’Ecosse pour un derby historique

17/06/2021 à 22h00 CEST

.

L’Angleterre et l’Écosse se retrouvent lors de la deuxième journée d’un championnat d’Europe à Wembley. Même scénario, mêmes boucliers, mêmes besoins, mais protagonistes différents cet après-midi de 1996.

Alan Shearer et Paul Gascoigne, avec l’un des buts les plus mémorables de l’histoire de l’Angleterre aux Championnats d’Europe, étaient chargés de donner trois points aux Anglais face à leurs voisins. Les différences qui auraient pu être que le 15 juin 1996 à Wembley s’accroissent cette fois, l’Angleterre étant l’un des grands favoris contre les Écossais, malgré des débuts pas tout à fait convaincants.

Gareth Southgate ils ont battu la Croatie au minimum, mais ils n’ont pas fait un grand match en attaque, surtout de leur star Harry Kane. La grande tâche en suspens du coach est de savoir recoller ses morceaux et donner de la fluidité à une attaque qui a débloqué une transition de Kalvin Phillips, le milieu de terrain de Leeds United. Ce qui s’est bien passé pour Southgate, c’est d’introduire en entrée Raheem Sterling, qui a fait ses débuts dans une phase finale et qu’il a gagné la propriété avec cet objectif.

Ceux qui laissaient plus à désirer étaient Mason Mount et Phil Foden, dont on attendait plus et qui pourraient aller sur le banc pour le duel contre l’Ecosse, sachant que l’effectif est long et tout le monde devra être branché au moment où le tournoi devient vraiment difficile à partir des huitièmes de finale.

Et c’est que ce qui a été vu dans les débuts de l’Ecosse n’invite pas à voir un match compétitif, au-delà du facteur nostalgique. Les Écossais sont tombés contre la République tchèque, qui s’est même offert le luxe de marquer un but depuis le milieu de terrain, donnant une très mauvaise image. L’euphorie de revenir à une finale pour la première fois depuis la Coupe du monde 1998 s’est complètement estompée et les Écossais commencent à se demander s’ils ont quelque chose à voir avec le tournoi.

Ils risquent tout et la meilleure nouvelle pour eux est le retour de Kieran Tierney, l’ailier d’Arsenal qui devrait être le troisième défenseur central de l’équipe de Steve Clarke. Cela ne résout pas les problèmes offensifs de l’équipe, mais cela encourage ses coéquipiers et donne à Andy Robertson plus de liberté dans le couloir gauche.

Là où un pas en avant s’impose, c’est au centre du terrain, la zone de la plus haute qualité écossaise, avec Scott McTominay, Stuart Armstrong et John McGinn, trois joueurs de Premier League. Si plus de qualité est requise, le jeune de Chelsea Billy Gilmour, le prochain grand joueur écossais, attend sur le banc.

Alignements possibles :

Angleterre: Pickford ; Trippier, Stones, Mings, Walker ; Riz, Phillips, Mont ; Foden, Kane et Sterling.

Écosse: Maréchal ; Robertson, Tierney, Cooper, Hanley, O’Donnel ; Armstrong, McGinn, McTominay; Adams et Christie.

Arbitre: Mateu Lahoz (ESP).

Stade: Wembley (Londres).

Heure: 21h00.