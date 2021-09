L’Angleterre affirme que Kyle Walker a été victime d’abus racistes lors du tirage au sort de la Pologne

Après le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 1-1 le mercredi 8 septembre, The Telegraph rapporte que l’Angleterre prétend que le défenseur Kyle Walker a été victime d’abus racistes de la part du Polonais Kamil Glik, ce que la FA polonaise nie énergiquement.

L’Angleterre affirme que Kyle Walker a été victime d’abus racistes lors d’un match contre la Pologne

La FIFA enquêtera sur les allégations

Le match a été une lutte enflammée avec la Pologne difficile dans le tacle et les officiels luttant parfois pour maintenir l’ordre. Les choses ont commencé à bouillonner à mesure que le match atteignait la mi-temps, avec un certain nombre de joueurs impliqués dans une mêlée où l’Angleterre prétendait que Kyle Walker avait été victime d’abus racistes de la part du Polonais Kamil Glik.

Glik avait été montré par des caméras de télévision semblant pincer Walker et son coéquipier en Angleterre, Harry Maguire, sur le cou, qui a ensuite été condamné pour avoir poussé Glik. A la mi-temps, il est rapporté que la FA anglaise a porté plainte pour racisme au quatrième officiel Daniel Schlager.

Déni polonais

Les joueurs polonais et les responsables de l’équipe ont nié avec véhémence tout acte répréhensible avec le manager Jakub Kwiatkowski, affirmant, comme l’a rapporté The Express : « C’est un non-sens complet. Je connais les joueurs et ils ne l’ont pas fait et ils ne le feraient pas non plus. Nous nions complètement toute allégation d’acte répréhensible.

La FA anglaise a déclaré qu’elle ne commenterait plus l’incident et laisserait aux autorités le temps d’enquêter sur la plainte.

Réponse de la FIFA à l’incident de Kyle Walker

La FIFA a confirmé dans la matinée du 9 septembre qu’elle enquêterait sur les allégations selon lesquelles Kyle Walker aurait été victime d’abus racistes, déclarant, comme le rapporte The Express : « La FIFA est en train d’analyser les rapports officiels des matchs. Les informations pertinentes seront évaluées par les instances disciplinaires compétentes afin de décider des prochaines étapes. »

Potentiellement une autre mauvaise journée pour le football

Suite aux problèmes lors du match de qualification Angleterre Vs Hongrie où les joueurs d’Engalnd ont été soumis à des gestes et des chants de singe, les allégations de racisme dans un autre match pourraient nuire davantage au travail qui est fait pour évincer toutes les formes de discrimination dans le football.

Si les allégations sont prouvées, la FIFA devra montrer l’exemple selon laquelle toutes les formes de discrimination dans le football et en fait dans tous les sports ne seront pas et ne doivent pas être tolérées.

