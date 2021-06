L’Angleterre affrontera l’Allemagne en huitièmes de finale à l’Euro 2020 mardi prochain (.)

L’Angleterre affrontera l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate a terminé en tête du groupe D après sa victoire 1-0 sur la République tchèque à Wembley mardi soir, ce qui signifie qu’elle affrontera l’équipe qui a terminé deuxième du groupe F.

La France a remporté le groupe F après son match nul 2-2 contre le Portugal mercredi soir, tandis que l’Allemagne a terminé deuxième du groupe alors que l’égalisation tardive de Leon Goretzka a sauvé un match nul 2-2 avec la Hongrie.

Le match nul du Portugal lors de son dernier match de groupe signifie qu’il a terminé troisième du groupe F, tandis que le doublé de Cristiano Ronaldo lors du match nul 2-2 avec la France l’a amené à 109 buts internationaux – le plus haut record du football mondial masculin avec l’Iranien Ali Daei.

Le Portugal a également atteint la phase à élimination directe en tant que l’une des meilleures équipes troisièmes de la phase de groupes et fera face à un match délicat contre la Belgique dimanche.

Les huitièmes de finale de l’Angleterre contre l’Allemagne auront lieu à Wembley mardi prochain, le coup d’envoi étant prévu à 17 heures.

HORAIRES DES 16 DERNIERS JOURS DE L’EURO 2020

26 juin

1 : Pays de Galles contre Danemark (17 h 00, Amsterdam)

2: Italie vs Autriche (20h, Londres)

27 juin

3: Pays-Bas vs République tchèque (17h, Budapest)

4: Belgique vs Portugal (20h, Séville)

28 juin

5: Croatie vs Espagne (17h, Copenhague)

6 : France vs Suisse (20h, Bucarest)

29 juin

7 : Angleterre vs Allemagne (17 h 00, Londres)

8 : Suède vs Ukraine (20h, Glasgow)

S’exprimant après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque, Southgate pense que son équipe a beaucoup de marge pour s’améliorer avant son match à élimination directe contre l’Allemagne.

« Il y a plus à venir de nous, certainement. Nous ne parlons pas couramment mais nous avons des moments où nous sommes une bonne équipe », a déclaré le sélectionneur anglais.

« Nous n’avons pas encore marqué sur un set play. Je sais que les gens se moquent de nous seulement en marquant des coups de pied arrêtés, mais ils sont cruciaux dans les grands matches et nous devons les réussir.



Le but de Leon Goretzka a mis en place les huitièmes de finale de l’Allemagne contre l’Angleterre à Wembley (.)



Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors du match nul 2-2 du Portugal contre la France (AP)

«Nous voulions gagner le groupe, nous voulions rester à Wembley et nous attendrons de voir qui nous affronterons demain.

“Ce sont différents types de tests, mais nous faisons beaucoup de bonnes choses.”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();