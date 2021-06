L’Angleterre affrontera l’Ukraine en quart de finale de l’Euro 2020 alors qu’Artem Dovbyk bat la Suède à dix à la dernière minute des prolongations pour envoyer les hommes d’Andriy Shevchenko à Rome

in

L’Ukraine s’est confirmée comme l’adversaire de l’Angleterre en quart de finale à l’Euro 2020 avec un but à la dernière minute des prolongations pour battre la Suède à dix 2-1.

Après 90 minutes épuisantes, les scores étaient à égalité à 1-1 après qu’Oleksandr Zinchenko ait donné l’avantage à l’Ukraine et qu’Emile Forsberg ait égalisé pour la Suède.

L’Ukraine a été forcée de parcourir toute la distance, ce qui pourrait être de bon augure pour l’Angleterre

Mais un carton rouge pour Marcus Danielson, donné après un défi choquant a été examiné par VAR, a changé le jeu en prolongation et Artem Dovbyk a marqué son premier but en Ukraine à la 121e minute.

Les hommes d’Andriy Shevchenko se qualifient pour un quart de finale pour la première fois de l’histoire de leur pays. L’Angleterre les attend à Rome ce samedi après la victoire des Trois Lions sur l’Allemagne.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

