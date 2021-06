L’Angleterre apprend les adversaires des quarts de finale de l’Euro 2020 après que l’Ukraine ait battu la Suède

Artem Dovbyk a marqué un spectaculaire vainqueur tardif pour l’Ukraine en prolongation (Photo: .)

L’Ukraine a organisé un quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre samedi après qu’un vainqueur de dernière minute les a vus battre la Suède 2-1 lors de leurs 16 derniers matchs mardi soir.

Le match a été bloqué à 1-1 après 90 minutes grâce à un premier match de l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko et un égaliseur du Suédois Emil Forsberg.

Marcus Danielson s’est vu infliger un carton rouge controversé en prolongation pour la Suède, ce qui a pu leur coûter cher, Artem Dovbyk ayant hoché la tête en vainqueur dans les arrêts de jeu à la fin des prolongations.

Ce fut un match divertissant tout au long, les deux équipes se créant de nombreuses occasions et il aurait pu y avoir beaucoup, beaucoup plus de buts au cours des 120 minutes.

Zinchenko de Manchester City a ouvert le score pour l’Ukraine à la 27e minute d’une frappe douce à l’extérieur de son pied gauche.

Venant du flanc gauche, le gardien suédois Robin Olsen a eu la main et aurait pu le sauver, mais il a été magnifiquement frappé par Zinchenko.



Oleksandr Zinchenko a ouvert le score (Photo: .)

L’avance n’a pas duré jusqu’à la pause, Emil Forsberg en forme poursuivant sa séquence à chaud en égalisant avec une belle finition, son quatrième but du tournoi.

Il y avait plusieurs occasions pour les deux équipes, Forsberg frappant deux fois les boiseries parmi d’autres appels rapprochés, alors que le match se rapprochait de la prolongation.



Emil Forsberg a poursuivi sa belle forme en égalisant pour la Suède juste avant la mi-temps (Photo: .)

Après les 90 minutes, l’élan est passé à l’Ukraine lorsque le Suédois Marcus Danielson a écopé d’un carton rouge controversé à la 99 minutes.

Il est allé dégager le ballon, a réussi à le faire, mais l’apprentissage de son suivi a attrapé Artem Besyedin haut sur sa jambe, semblant extrêmement douloureux.

Après avoir consulté VAR, la décision a été prise d’expulser le Suédois, à son grand désarroi.

L’Ukraine a poussé pour un vainqueur et ils l’ont finalement trouvé grâce au remplaçant Artem Dovbyk dans les arrêts de jeu en prolongation.

Une tête penchée du sous-marin a suffi à mettre son équipe en quarts de finale, où ils affronteront l’Angleterre samedi.

À SUIVRE : Rio Ferdinand exige plus de respect pour Raheem Sterling après la victoire de l’Angleterre contre l’Allemagne

PLUS : Gareth Southgate envoie un message émotionnel à ses coéquipiers de l’Euro 96 après le rachat alors que l’Angleterre bat l’Allemagne

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();