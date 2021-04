L’Angleterre atteint la gloire et les objectifs des Six Nations malgré une performance finale imparfaite ⋆ .

(.)

On aurait rappelé à ceux qui regardent sur BBC Two que l’architecture brutaliste a ses charmes. Des ébats extravagants et fluides sous le soleil printanier, ce n’était peut-être pas le cas, mais la première finale féminine des Six Nations a apporté quatre-vingts minutes de férocité défensive qui se sont à nouveau terminées par des membres anglais douloureux lancés en l’air alors que des banderoles et des confettis dérivaient dans la brise.

«En fin de compte, l’objectif était de gagner les Six Nations et nous avons réussi à le faire», a déclaré Emily Scarratt après avoir soulevé le trophée. «Parfois, il n’est pas nécessaire que ce soit de gros scores flamboyants et ce n’était certainement pas une performance parfaite.

«La défense était irréelle et nous avons dû creuser. Ce n’était pas très souvent là-bas et nous avons dû travailler incroyablement dur. Vous n’avez pas beaucoup d’occasions de participer à de grands matchs comme celui-là, alors nous avons vraiment apprécié. »

C’était graveleux, désordonné et parfois grossier, mais on ne peut douter de l’engagement de chaque côté alors qu’ils martelaient contre des portes verrouillées. Le grognement et la greffe de Cath O’Donnell, Marlie Packer et Zoe Aldcroft, entre autres, ont donné à l’Angleterre assez de solidité et de force pour survivre aux rigueurs françaises considérables, alors qu’il n’était pas surprenant de voir Sarah Hunter rappeler aux sceptiques ses qualités avec un impact percutant et arrivée stable du banc.

La voir se combiner avec Scarratt pour hisser le prix de l’Angleterre, une action qui n’aurait pas été possible alors qu’elle luttait contre un problème neuronal dans sa main à l’automne, était une image à la fois de résilience et de triomphe.

Huit victoires successives contre les Français et trois titres des Six Nations sur le rebond sans défaite sont révélateurs de la force de l’Angleterre, mais la manière d’une finale serrée et repliée a montré que la France est très sur ses talons et que la vengeance sera dans l’esprit. lorsque les deux équipes se réunissent vendredi soir à Lille.

Ailleurs, c’est aussi une journée qui a montré les mérites de cette compétition alors que des équipes à égalité se rencontraient, un rappel utile après des victoires largement unilatérales en jeu de groupe. L’Irlande a consolidé sa place de meilleur des autres, pour ainsi dire, bien que l’Italie ait montré son potentiel considérable, et l’Écosse, à court de deux rameurs talismaniques, a obtenu la cinquième place. Ces trois-là jockey avec l’Espagne pour une place à la Coupe du monde de l’année prochaine dans un tournoi de qualification qui n’est pas encore programmé. Tous les quatre imagineront leurs chances.

Le Pays de Galles, ainsi que l’Angleterre et la France, sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, et Warren Abrahams est une recrue prometteuse, mais ils n’ont pas lancé ou investi comme on aurait peut-être dû s’y attendre. Le départ inexpliqué et brusque de l’ancienne capitaine Rachel Taylor de son nouveau rôle d’entraîneur des compétences laisse entendre que tout n’est peut-être pas rose dans les coulisses – peut-être qu’une autre cuillère en bois provoquera suffisamment d’agitation pour forcer l’action.

Il y a aussi beaucoup à réfléchir pour les organisateurs de la compétition. Il est généralement admis qu’une fenêtre indépendante pour le tournoi loin des hommes est une menace à la fois positive et nécessaire, les joueurs se délectant du soleil printanier et d’une attention accrue.

Le format futur est plus controversé – alors que l’occasion d’un appel final des Six Nations, il devrait y avoir peu d’appétit pour maintenir une structure qui limite les opportunités de jeu pour les nations qui ont besoin de temps et de chances de se développer.

Alors que de fortes inégalités en matière d’investissement dans les structures et le rugby domestique subsistent, des inadéquations sur le terrain continueront malheureusement de se produire avec l’Angleterre et la France au sommet. Le tournoi doit cependant rester un produit télévisuel gratuit pour continuer à faire progresser le sport et encourager les investissements.

Pour ces deux côtés, il y a peu de temps pour compatir, célébrer ou lécher les plaies avec une courte semaine de préparation. Simon Middleton sera préoccupé par une unité de mêlée qui semble avoir certaines fragilités en l’absence d’accessoires de premier choix Sarah Bern et Hannah Botterman, et un jeu de coups de pied, normalement un point de différence pour l’Angleterre, qui était inexact dans des conditions venteuses à le Stoop, avec Middleton estimant que son équipe a donné un coup de pied «probablement un peu trop souvent».

Dans de meilleures nouvelles pour l’entraîneur-chef de l’Angleterre, un scan sur le bras de Poppy Cleall suggère que le joueur anglais exceptionnel du tournoi pourrait être disponible la semaine prochaine; le milieu de terrain devra cependant être réajusté, car Helena Rowland revient en préparation pour la Grande-Bretagne à VII.

L’Angleterre est désireuse de jouer des opportunités contre l’hémisphère sud et les ennemis nord-américains pour mieux évaluer où ils se trouvent si la pandémie le permet, mais pour l’instant, ils se contenteront d’un voyage une autre rencontre avec leurs rivaux transmanche. Vous auriez peut-être pardonné une semaine de récupération mais l’opportunité d’un autre test contre la France est vitale. Bien que l’éblouissement des lumières finales soit levé, une autre bataille meurtrière entre les meilleurs des Six Nations vous attend.

