L’Angleterre atteint sa première finale en 55 ANS alors que les Trois Lions dépassent le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020

in

L’Angleterre est qualifiée pour sa première finale de Championnat d’Europe et sa première finale majeure en 55 ans grâce à une victoire 2-1 contre le Danemark après prolongation.

Harry Kane a marqué le but décisif en marquant un penalty controversé au rebond.

La fin de Kane au rebond a scellé la victoire

.

C’est ce que signifie faire une toute première finale européenne

Plus tôt, Mikkel Damsgaard a donné l’avantage aux Danois avec un coup franc brillant en première mi-temps, mais les Three Lions ont répliqué peu de temps après lorsque Simon Kjaer a marqué contre son camp.

Le vainqueur, marqué à la 12e minute de la première mi-temps des prolongations, a été entouré de controverses alors que Joachim Maehle a été jugé pour avoir fait trébucher Raheem Sterling dans la surface.

Mais la grande majorité des fidèles de Wembley ne s’en soucie pas du tout car l’Angleterre n’est plus qu’à une victoire d’être championne d’Europe.

L’Angleterre a commencé le match avec détermination mais ce sont les Danois qui ont pris l’avantage grâce à un superbe coup franc de Damsgaard.

.

Jordan Pickford n’avait absolument aucune chance

.

C’était une grève du talentueux Damsgaard, 21 ans

La frappe, qui a battu Jordan Pickford à 30 mètres, a même été comparée à un coup franc signature de Cristiano Ronaldo par Sol Campbell de talkSPORT.

Mais les hommes de Gareth Southgate n’ont pas tardé à riposter, le capitaine du Danemark Simon Kjaer mettant le ballon dans son propre filet.

C’est arrivé après que Bukayo Saka ait été mis au but par le ballon en profondeur précis de Harry Kane, l’homme d’Arsenal a traversé bas pour Raheem Sterling, mais Kjaer est arrivé en premier et n’a pas pu le détourner du but.

.

Kjaer n’a pas pu mettre le ballon au-dessus de la barre alors que l’Angleterre égalisait à la 39e minute

.

Tu pouvais sentir le soulagement à l’intérieur de Wembley

Le but est survenu quelques instants après que Kasper Schmeichel ait privé Sterling de bout portant et que les Danois aient dû faire appel à leur gardien après la pause alors qu’il réalisait un arrêt “David Seaman-esque” pour empêcher la tête de Harry Maguire.

L’Angleterre a continué à sonder avec Pierre-Emile Hojberg marquant presque un but contre son camp, tandis qu’Harry Kane avait une grosse demande de pénalité rejetée par l’arbitre Danny Makkelie, tandis que VAR soutenait l’homme au milieu.

Kane n’a pas réussi à se connecter avec le centre bas de Jack Grealish depuis la gauche alors que le match acharné entrait en prolongation.

Les prolongations ont commencé comme les 90 minutes se sont terminées alors que l’Angleterre continuait de dominer, Kane et Grealish forçant Schmeichel à effectuer des arrêts plus intelligents.

Mais le match a commencé à la 102e minute lorsque l’arbitre a indiqué l’endroit après la chute de Sterling à la suite d’un défi de Maehle. Les rediffusions n’ont montré aucun contact concluant, mais VAR a choisi de s’en tenir à la décision sur le terrain.

Kane a été le seul à intervenir et Schmeichel a fait un excellent arrêt sur sa gauche, mais le capitaine a été le plus rapide à réagir en rentrant le ballon à la maison.

.

Était-ce une pénalité ?

.

Schmeichel a sauvé le tir au but

Mais franchement d’un point de vue anglais, qui s’en soucie ? Kane a marqué au rebond