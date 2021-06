L’Angleterre attend la meilleure version de Kane

19/06/2021

Le à 19:50 CEST

Joël Gadéa

Peu de bagages, pour le moment, de Harry Kane dans ce que nous avons d’Eurocopa. Lors des deux premiers matchs, aucun but ni assistance pour le meilleur buteur de la Premier League, dans des performances qui commencent à révéler des soupçons sur sa forme physique.

En l’absence de match pour clôturer la phase de poules, l’attaquant des ‘Trois lions’ n’a pas encore tiré au but, dans lequel il a précisé que ce serait son Eurocup. Sans surprise, il y a trois ans, l’Anglais était le meilleur buteur de la Coupe du monde en Russie, au cours de laquelle l’Angleterre a atteint les demi-finales. De plus, ses 19 touches dans le match contre l’Écosse sont les moins nombreuses dans un match au cours duquel il a joué plus de 45 minutes avec l’Angleterre.

Malgré s’être entouré de talent, qui n’en finit pas non plus de carburer, Kane est manquant, perdu dans un système, comme celui de porte sud, qui ne s’est jamais démarqué en exploitant le jeu offensif et le passage à la défense à quatre, avec l’introduction d’un milieu de terrain, n’en a pas davantage profité.

Mauvais moment

Ce n’est jamais le bon moment pour traverser une sécheresse, mais pour ne rien arranger, cet été Harry Kane est à la recherche d’une nouvelle équipe. Après avoir communiqué à Daniel prélèvement qui veut quitter Tottenham, Kane se fait au détriment d’équipes avec plus d’aspirations que les “Spurs” lançant pour lui. C’est pourquoi, dans cet état de forme et compte tenu de la vitrine que représente l’Eurocup, les intéressés peuvent se retirer de l’offre sur le bélier britannique.

L’attaquant anglais n’a plus qu’une balle avant la phase à élimination directe. Le match contre la République tchèque est l’occasion pour Kane se rachète de son mauvais début de tournoi. Cependant, porte sud Il a déjà laissé une touche dans le choc contre ses voisins écossais sous la forme d’un changement d’absence à vingt minutes de la fin avec le match à décider. “Cela fait partie du jeu, l’entraîneur a pensé que c’était la bonne décision donc nous devons l’accepter”, a reconnu l’avant-centre après le match nul entre les équipes britanniques à Wembley.

De l’Angleterre pointe également à l’entraîneur national. Le schéma de Gareth porte sud ne favorise pas les caractéristiques du buteur et sa fixation sur la tactique et l’ordre défensif néglige la section offensive et cela laisse en position de faiblesse à Kane et, en plus, l’équipe anglaise.

Pour le moment, ils n’ajoutent qu’un seul objectif -de Sterling– en 180 minutes de jeu. Un background très pauvre si l’on tient compte du fait qu’ils ont un casting de stars en attaque que peu d’équipes chérissent : Harry Kane, Sterling, Foden, Sancho, Rashford Oui Monter, une équipe stellaire qui ne parvient pas à briller.