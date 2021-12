L’Angleterre au bord de la défaite de la série Ashes alors que l’Australie déchire les meilleurs batteurs dans un cauchemar pour les touristes le lendemain de Noël à Melbourne

L’Angleterre regarde vers le bas le baril de 3-0 et une défaite de la série Ashes après un cauchemar du lendemain de Noël, qui a vu le travail d’une journée prometteuse pour les touristes s’effondrer dans la dernière heure de jeu.

L’Australien a retrouvé une forme féroce avec le ballon tard lors de la deuxième journée des tests du Boxing Day à Melbourne, ce qui a poussé l’Angleterre au bord d’une deuxième défaite des Ashes en trois séries.

getty

Les hommes de Joe Roots ont de nouveau été passés au fil de l’épée par la balle contre l’impitoyable Australie

L’Angleterre était en bonne voie pour son meilleur jour d’une douloureuse série Down Under, après avoir éliminé les hôtes pour 267 au MCG.

Mais, rugie par la foule de Melbourne – qui a culminé à près de 43 000 – l’Australie a reculé dans la dernière heure de jeu alors qu’elle prenait quatre gros guichets, dont Dawid Malan pour une première balle de canard, alors que les hommes de Joe Root fermaient 31 pour 4 – encore 51 derrière.

Mitchell Starc s’est approché d’un triplé en éliminant Zak Crawley et Malan avec des livraisons successives, puis a fait pétiller le bord extérieur de Joe Root juste après.

Le niveau de décibels a encore grimpé lorsque Scott Boland, débutant et favori de la ville natale, a éliminé Haseeb Hameed et le veilleur de nuit Jack Leach lors de ses cinq premières balles.

getty

Malan était sorti le premier ballon le lendemain de Noël

Incroyablement, l’Angleterre aurait facilement pu être encore plus en difficulté à la fin avec une poignée de quasi-accidents, des évasions chanceuses et des balles carrément brillantes les laissant dans une situation désespérée après 12 overs de cricket électrique.

Root et Ben Stokes se sont en quelque sorte accrochés pour la clôture, mais, à 2-0 derrière dans la série et avec le fossé entre les côtés impitoyablement exposé une fois de plus, il ne semble pas possible de revenir en arrière.

Le dernier passage du jeu était un ajout digne à la tradition Ashes, de loin la période la plus électrique de la tournée à ce jour et avec laquelle l’Angleterre était tout simplement incapable de rivaliser.

Pat Cummins était inexplicablement sans guichet alors qu’il se tournait dans une clinique de six heures, de rythme, d’équilibre et de danger quasi permanent.

Il a vu Hameed gant un videur sur les glissades, avait l’ouvreur si brouillé qu’il a laissé une balle qui aurait juste dégagé le moignon central s’il n’avait pas touché son coussin avant et a regardé Crawley entailler une beauté entre le slip et le gardien de guichet.

Cela mis à part, il a également déchiré une poignée de livraisons de couture devant l’extérieur de diverses chauves-souris à grande vitesse.

getty

Mitchell Starc a frôlé un triplé alors que les quilleurs australiens ont eu une journée sur le terrain dans la dernière heure de jeu

Starc était le fleuret parfait, férocement concentré sur ses lignes agressives préférées alors qu’il avait rattrapé Crawley pendant sept – son deuxième échec de son match de retour – puis a épinglé Malan pour un canard d’or avec un verdict lbw serré.

La plupart des fans qui ont tapé du pied en prévision d’un célèbre tour du chapeau ont pensé que Root avait été obligé lorsqu’il a poussé en avant un qui l’a laissé légèrement en dehors du terrain et niché dans les gants d’Alex Carey, mais il a survécu grâce à une moustache.

Lorsque Boland a remplacé Starc, cela aurait dû représenter un moment de répit, mais au lieu de cela, il a joué son rôle à la perfection. Tout de suite, sa troisième balle a frappé Hameed, mettant fin à un séjour de 31 balles qui a dû sembler une vie pour le joueur de 24 ans.

getty

Le favori de sa ville natale, Scott Boland, a des débuts mémorables en supprimant deux batteurs anglais lors de ses cinq premières balles

L’Angleterre a choisi d’envoyer Leach pour épargner à Stokes l’examen tardif, mais le pari était une calamité, car le tailender a laissé une balle qui est rentrée et l’a nettoyé. L’Australie a célébré avec la joie d’une équipe qui sait qu’elle est sur le point de conserver l’urne à la première occasion.

Après tout, Stokes a été mis au service, mais a pris son temps pour émerger, peut-être à cause de ses efforts pour enfiler son équipement.

Il a gardé suffisamment de sang-froid pour ne pas finir aux côtés de Root, qui a pris un avantage juste à côté du troisième glissement dans les derniers instants, mais il faudrait quelque chose de spécial au duo pour continuer cette bataille unilatérale.