L’Angleterre aux commandes des éliminatoires de la Coupe du monde après avoir envoyé la Hongrie

in

L’Angleterre a conservé son record de 100 pour cent de son groupe de qualification pour la Coupe du monde jusqu’à présent en battant la Hongrie 4-0 à Budapest.

Dans leur premier match depuis le Finale de l’Euro 2020, perdue contre l’Italie aux tirs au but, l’Angleterre a repris son élan lors des qualifications pour la Coupe du monde. Après avoir remporté leurs trois premiers matchs dans le Groupe I, ils ont ajouté un quatrième succès grâce aux buts de Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire et Declan Rice.

Gareth Southgate n’a changé qu’un seul membre de sa formation du côté qui a commencé la finale de l’Euro 2020, bien qu’il y ait eu un changement tactique. Revenant à quatre, le nouveau garçon de Manchester City, Jack Grealish, a remplacé Kieran Trippier dans le onze de départ.

C’est un habitué de l’Euro qui a réalisé le premier effort à moitié décent de l’Angleterre ; Mason Mount a visé un tir hors cible via une légère déviation.

Il y a eu un moment de nervosité pour John Stones environ 15 minutes plus tard alors qu’il jugeait mal une attaque verticale de la Hongrie. Cependant, il a réussi à se réinitialiser et, à l’autre bout, son nouveau coéquipier a contribué à créer une chance pour l’Angleterre.

Grealish a joué un une-deux avec Mount et a préparé Kane – qui, bien sûr, était recherché par City cet été mais est resté avec Tottenham. Le tir du capitaine anglais depuis le bord de la surface est passé.

Pourtant, pour trouver une percée, l’Angleterre a eu quelques nerfs en donnant un coup franc en invitant le territoire au bord de la surface. Rice a fait tomber Dominik Szoboszlai, le joueur vedette hongrois qui a raté l’Euro en raison d’une blessure. Heureusement pour l’Angleterre, il a également raté le coup franc qui a suivi, qui a été dépassé.

Par conséquent, la première mi-temps s’est terminée avec zéro tirs cadrés de chaque côté.

La deuxième mi-temps se passe bien mieux pour l’Angleterre

L’Angleterre a eu sa meilleure chance peu de temps après la pause, lorsque Kyle Walker a glissé à Kane. Mais l’attaquant n’a pas pu se connecter proprement et Peter Gulacsi a fait un arrêt confortable.

Au moins, c’était leur premier tir cadré, et ils ont rapidement trouvé la percée.

Cet homme encore Sterling ouvre le score pour l’Angleterre à Budapest !#HUNENG | #ITVFootball pic.twitter.com/r6WE2BU3ud – ITV Football (@itvfootball) 2 septembre 2021

Quelques instants après avoir reçu un carton jaune pour un défi clouté, Rice a rompu le jeu légalement au milieu du parc. L’Angleterre est passée à l’attaque, Grealish descendant sur l’aile gauche et mettant Mount sur le chevauchement.

Le milieu de terrain de Chelsea a envoyé le ballon dans la surface pour que Sterling se connecte et porte le score à 1-0.

L’avance a été doublée sept minutes plus tard. La Hongrie a perdu le ballon en essayant de jouer les attaquants et l’Angleterre les a cliniquement punis. Sterling a envoyé le ballon dans la surface et Kane a plongé pour rentrer chez lui.

Sterling Kane L’Angleterre étend son avance à Budapest ! #HUNENG | #ITVFootball pic.twitter.com/9IG0CwbnX4 – ITV Football (@itvfootball) 2 septembre 2021

Ensuite, cependant, Gulacsi a pu à nouveau arrêter Kane après un effort au sol.

Au lieu de cela, c’est un autre Harry – Maguire – qui a inscrit le troisième but de l’Angleterre. L’arrière central de Manchester United s’est dirigé puissamment dans un corner de son coéquipier Luke Shaw, auquel Gulacsi a mis la main mais n’a pas pu arrêter de franchir la ligne.

Harry Maguire à la maison avec une tête ! ?? L’Angleterre mène désormais par 3 🙌#HUNENG | #ITVFootball pic.twitter.com/cktamwFLtt – ITV Football (@itvfootball) 2 septembre 2021

L’Angleterre garde le contrôle

La Hongrie était réduite à des demi-chances et cela s’est résumé lorsque Szoboszlai a envoyé un autre coup franc encore plus haut au-dessus de la barre que sa tentative précédente.

Sterling a eu une seconde chance en contournant le gardien de but, mais il n’a pas pu tirer à temps alors que Gulacsi récupérait. Si cela était entré, il aurait probablement été appelé hors-jeu par VAR de toute façon.

Kane a de nouveau été refusé en visant à nouveau directement Gulacsi, alors qu’une nuit frustrante – malgré son objectif précédent – ​​s’est poursuivie.

À l’autre bout, Jordan Pickford a subi un test décent pour la première fois, évitant un effort de Daniel Salloi.

Mais l’Angleterre était à l’aise et Rice a marqué quatre avec moins de cinq minutes à jouer. Après avoir nourri Grealish, l’homme de West Ham a récupéré le ballon de son coéquipier et Gulacsi a tâtonné dans ses efforts pour en concéder un autre.

Le riz fait 4 ! ?? Faites-le oublier pour le Hongrois Gulácsi#HUNENG | #ITVFootball pic.twitter.com/9EVFw0aJAd – ITV Football (@itvfootball) 2 septembre 2021

Cela a clôturé une soirée confortable pour l’équipe de Southgate, qui est aux commandes alors que sa campagne de qualification se poursuit.

La prochaine étape est un match contre Andorre à Wembley le 5 septembre, avant une visite en Pologne trois jours plus tard.