L’Angleterre bannit les fantômes du passé alors que Gareth Southgate fait taire ses détracteurs en Allemagne

L’Angleterre est en route pour les quarts de finale – l’Allemagne rentre chez elle.

L’équipe de Gareth Southgate a non seulement réservé sa place dans les huit derniers de l’Euro, mais a également commencé à réécrire le récit de l’une des rivalités les plus durables du football.

Il ne s’agissait donc pas que de paroles. Plus de rhétorique avant l’inévitable déception écrasante que ce match apporte à ceux qui ont les Trois Lions sur le maillot.

C’était une génération libérée du passé, nous a-t-on dit.

Cette « nouvelle » Angleterre était une équipe libérée de la peur. La chemise ne pesait plus lourdement sur leurs épaules.

Assez facile à dire – mais pour ceux d’entre nous qui ont déjà tout vu, nous avions besoin d’être convaincus.

Et donc, d’abord, Raheem Sterling, puis Harry Kane, ont assuré que les quatre ou cinq minutes restantes transformeraient Wembley en un festival, plutôt qu’un chaudron d’angoisse.

Mais c’était une performance qui concernait bien plus que les buteurs.

Il s’agissait du plan de match de Southgate – sa décision audacieuse de nommer Bukayo Saka dans son onze de départ pour soulever la foule et secouer les Allemands.

Il s’agissait de Jordan Pickford avec deux gros arrêts et une partie de poulet avec Thomas Muller qui a vu la légende allemande glisser un large en tête-à-tête et, avec elle, faire sauter la chance d’un retour.

Il s’agissait de Luke Shaw, secouant la dernière bordée de Jose Mourinho pour poursuivre sa propre route vers la rédemption.

Il s’agissait également de Jack Grealish – quittant le banc et renversant le jeu.

Il y avait des héros partout sur le terrain pour l’Angleterre – soutenant leurs paroles là où cela comptait et faisant en sorte que tant d’autres mangent les leurs.

Cette triste démonstration semble maintenant aussi hors de propos que tous ces vieux échecs contre l’Allemagne.

C’est ce qu’un joueur anglais après l’autre nous a dit au cours de la semaine dernière – mais il est difficile de regarder vers l’avenir quand le passé revient sans cesse vous hanter.

C’est précisément ce que l’Allemagne a représenté pour l’Angleterre – et ce n’est qu’une fois que ce fantôme a été enterré que nous pouvions croire le message sortant du camp des Trois Lions.

Après tout, leur manager était le gars de la chute pour l’une des défaites les plus douloureuses infligées par ce rival particulier, avec son approche du football de tournoi – notamment les pénalités – façonnée par son expérience de l’Euro ’96.

Ce groupe de joueurs est plus susceptible de considérer le Portugal comme une épine dans le pied – mais même les défaites consécutives en fusillade au tournant du millénaire sont pâles par rapport à l’importance de deux demi-finales chagrines aux mains de Allemagne.

Donc, ça allait toujours être fascinant de voir comment cette nouvelle génération réagissait quand il s’agissait de la crise.

C’était l’occasion de briser les mythes et de briser la malédiction – pas seulement contre l’Allemagne, mais lors des grands tournois en général.

L’Allemagne n’est pas la seule à briser les rêves de l’Angleterre. Ils sont en bonne compagnie.

Ainsi va la théorie, l’Angleterre élève son jeu contre une meilleure opposition. C’est peut-être vrai, mais ils sont aussi invariablement battus à mesure que cette opposition s’améliore.

Que ce soit l’Argentine, le Brésil, l’Italie, la Croatie, la liste est longue. Surtout dans cette compétition particulière avec une victoire aux tirs au but contre l’Espagne, leur seule victoire précédente en huitièmes de finale.

C’était l’occasion d’entrer dans l’histoire, tout comme ils l’ont fait lors de leur premier match d’ouverture à l’Euro avec une victoire contre la Croatie au début du tournoi.

Ce ne sont pas de grands pas à franchir, mais la victoire de cette manière a été un pas de géant pour la nation.

C’était un match qui aurait si facilement pu suivre le chemin de tant d’autres, mais c’est une Angleterre différente – une équipe qui a grandi dans le jeu et n’a pas perdu courage même lorsque l’élan a baissé.

Un début provisoire a été donné par Saka, qui a été l’étincelle la plus brillante de tous les joueurs en blanc en première mi-temps avec ses dribbles mettant l’Allemagne au courant de sa menace.

Cela a également inspiré Sterling à se lancer dans l’acte, se trémoussant sur le bord de la surface et forçant un arrêt de Manuel Neuer.

Il faisait partie d’une série de courses de l’attaquant de Manchester City qui ont perturbé la forme de l’Allemagne.

Une autre course juste avant la pause a offert à Kane la meilleure chance de la mi-temps alors que le ballon lui a ricoché à six mètres. L’attaquant aurait dû tirer la première fois, mais a choisi de prendre une touche, qui était trop lourde et a permis à Mats Hummels de sauver la situation.

L’Allemagne aurait pu ouvrir le score plus tôt lorsque Timo Werner a percé, mais a été repoussé par les pieds de Pickford sur l’angle.

Le gardien anglais était à fond pour renverser l’effort de Kai Havertz juste après la pause.

Southgate a été accusé de ne pas avoir réagi de manière suffisamment décisive dans ces moments. Ce n’est pas le cas à cette occasion.

Il a répondu à l’appel de la foule pour Grealish et il a transformé le match en étant fortement impliqué dans les deux buts.

La percée a eu lieu 75 minutes alors que Sterling lançait un autre dribble vers le but.

Il a licencié Kane, qui l’a déplacé latéralement vers Grealish.

Avec le sang pompant dans ses veines, il a dû être tenté d’aller au but, mais a de nouveau transféré le ballon à Luke Shaw, dont le premier centre a été retourné par Sterling.

L’Allemagne aurait dû égaliser quelques instants plus tard lorsque Muller s’est dégagé, mais comme Pickford se tenait debout, il a tiré large.

Il était encore temps pour le moment de couronnement de Kane et c’est Grealish qui a fourni le centre parfait au capitaine anglais pour rentrer chez lui et envoyer Wembley dans l’extase.

C’est le retour à la maison, ont-ils scandé.

Peut-être. Mais pas avant une escale à Rome samedi.