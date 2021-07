L’Angleterre bat le Danemark en prolongation pour réserver la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

La pénalité de temps supplémentaire de Kane envoie les Three Lions en finale (Photo: .)

L’Angleterre a réservé sa place pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie après avoir battu le Danemark à Wembley en prolongation.

Les Trois Lions ont atteint la finale d’une grande compétition internationale pour la première fois depuis leur triomphe en Coupe du monde en 1966.

Une grande majorité des 60 000 participants ont été assommés dans le silence lorsque Mikel Damsgaard a frappé un superbe coup franc de 25 mètres après une demi-heure de match.

Un but contre son camp de Simon Kjaer, forcé par Buyako Saka et Raheem Sterling, a redonné espoir alors qu’un match incroyablement tendu se déroulait dans la capitale.

Avec la demi-finale en prolongation, le moment de l’Angleterre est venu du point de penalty lorsque Joakim Maehle a été jugé pour avoir commis une faute sur Raheem Sterling.



L’Angleterre a été stupéfaite par le premier match de Damsgaard (Photo: .)

Harry Kane a vu son coup franc sauvé par Kasper Schmeichel mais l’attaquant de Tottenham a enterré le rebond pour envoyer l’équipe de Gareth Southgate sur leur chemin.

Pas un seul coup franc direct n’avait été marqué avant ce soir et peu auraient prédit que Damsgaard enregistrerait le premier d’une manière aussi dévastatrice.

Gagnant un deuxième coup franc après la faute initiale de Mason Mount, l’homme comblant le vide laissé par Christian Eriksen a frappé un effort vicieux sur le mur anglais, battant Pickford et étourdissant l’énorme contingent à domicile à l’intérieur du stade.

Quelques instants après que les Danois ont repoussé la chance de doubler leur avance au compteur, Schmeichel était leur saveur – pas la première fois – en refusant à Sterling à bout portant.



L’Angleterre brise son hoodoo de demi-finale (Photo: .)

L’Angleterre est revenue cependant avec Saka choisi dans le canal intérieur droit, glissant dans Sterling seulement pour que Kjaer y arrive en premier et détourne son propre gardien de but devant l’attaquant de Manchester City.

Après une fin de première mi-temps effrénée, il y avait un sentiment que l’Angleterre avait besoin de calmer les choses. Les Danois ont réglé le plus rapidement la deuxième période avec Pickford contraint à un bel arrêt pour nier le tir instantané de Damsgaard – bien que le drapeau de hors-jeu soit levé quelques instants plus tard.

Ce fut ensuite au tour de Schmeichel de produire à nouveau des exploits, sautant par-dessus le but pour battre la tête de Harry Maguire alors que le ballon semblait déjà lui être passé.



L’Angleterre rencontre l’Italie dimanche (Photo: .)

Il était temps de jouer. Les changements sont intervenus 68 minutes après le début du concours épuisant avec Jack Grealiah pour l’impressionnant Saka.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Les supporters anglais ont hurlé pour un penalty lorsque Kane est tombé sous un défi de Christian Norgaard uniquement pour que l’arbitre accorde le coup franc au Danemark – avec l’accord de la VAR.

Plus d’héroïsme de Schmeichel a refusé Kane en prolongation après son faible entraînement à travers le but, mais il n’y a pas eu de relâchement avec la chute de Sterling après sa course dans la surface quelques instants plus tard.

Schmeichel a produit un autre arrêt, mais Kane a réagi le plus rapidement pour déclencher les célébrations et amener l’Angleterre à une autre victoire de gloire.

PLUS : Emma Raducanu soutient l’Angleterre pour battre le Danemark et atteindre la finale de l’Euro 2020

PLUS : L’Italie bat l’Espagne pour organiser la finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre ou le Danemark après des tirs au but passionnants

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();