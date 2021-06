L’Angleterre contre la Croatie, l’un des temps forts de la phase de groupes

11/06/2021 à 9h30 CEST

le Angleterre – Croatiee samedi prochain affrontera deux équipes de grand poids et de tradition footballistique. D’une part, le pays insulaire appartenant à Royaume-Uni, et de l’autre, le jeune pays des Balkans. Des milliards d’euros convergent entre les deux équipes, bien que l’équipe la plus valorisée de tout le Championnat d’Europe soit l’Angleterre.

Ainsi, selon Transfermarkt, l’ensemble du sud des îles britanniques a une valeur de 1 270 millions d’euros, un véritable scandale. Quoi Vous l’imaginez déjà, Harry Kane est le plus valorisé de tous, avec 120 millions d’euros. Il est suivi de près par Jadon Sancho avec 100 millions et enfin Sterling avec 90.La Croatie est pour sa part la huitième équipe la plus valorisée d’Europe. Évalué à 378 millions d’euros, en grande partie parce que certains de ses joueurs vedettes sont assez vieux et n’ont pas un prix élevé. malgré son énorme qualité. Ainsi, Luka Modric n’est valorisé qu’à 10 millions d’euros après son incroyable saison tirant le train du Real Madrid. Un ex-Madridista, Kovacic avec 45 millions est le joueur le plus apprécié, tandis que Brozovic et Rebic se démarquent également avec respectivement 42 et 32.