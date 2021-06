L’Angleterre contre l’Allemagne a prédit les équipes: nouvelles de l’équipe, équipes, mises à jour des blessures, suspensions pour le match de l’Euro 2021

in

La paire de Chelsea doit sortir de quarantaine à minuit et Southgate a réduit ses chances de commencer le dernier affrontement à Wembley après une semaine d’entraînement individuel et en petit groupe.

L’autre grande décision de l’entraîneur anglais est de faire équipe avec l’Allemagne et de passer pour la première fois à trois de derrière à l’Euro 2020, ce qui pourrait maîtriser les arrières déchaînés de Joachim Low mais forcer Southgate à laisser de côté un milieu de terrain.

L’Angleterre s’est entraînée dans les deux systèmes cette semaine et la décision de Southgate pourrait finalement dépendre de la disponibilité de Mount.

Si le meneur de jeu de Chelsea est prêt à jouer et que Phil Foden revient comme prévu, Jack Grealish et Bukayo Saka devraient céder la place, tandis que l’expérimenté et à nouveau en forme Jordan Henderson pourrait remplacer Declan Rice ou Kalvin Phillips au milieu de terrain.

Phillips a été le seul joueur de champ à jouer chaque minute de la phase de groupes et est le plus susceptible de conserver sa place.

Southgate doit également décider d’un jumelage d’arrière ou d’aile à Wembley.

S’il n’est pas nécessaire en tant que troisième demi-centre, on peut s’attendre à ce que Kyle Walker conserve sa place à l’arrière droit, tandis que Kieran Trippier pourrait venir à gauche devant Chilwell et Luke Shaw.

Pendant ce temps, Joachim Low a révélé lundi soir que le trio clé d’Antonio Rudiger, Robin Gosens et Ilkay Gundogan sont tous des doutes pour l’Allemagne.

L’Angleterre vs l’Allemagne prédisent les alignements

Angleterre : Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Trippier ; Henderson, Phillips; Foden, Mont, Sterling ; Kane

Allemagne : Neuer ; Ginter, Hummels, Rüdiger ; Kimmich, Gündoğan, Kroos, Gosens ; Havertz, Müller, Gnabry

Equipes

Gardiens de but : Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale*

Défenseurs :, Ben Chilwell, Conor Coady, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Milieu de terrain : Jude Bellingham, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

En avant : Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling

* Remplace Dean Henderson, qui a déclaré forfait en raison d’une blessure

Gardiens de but : Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

Défenseurs : Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule

Milieu de terrain : Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus

En avant : Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Timo Werner, Leroy Sane, Kevin Kolland

Suspensions

L’Anglais Phil Foden sera suspendu s’il écope mardi soir d’un carton jaune et il en va de même pour le quintette allemand Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Leroy Sané et Ilkay Gündogan.