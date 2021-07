L’Angleterre contre le Danemark a changé bien avant le penalty louche, déclare Gary Neville

Kasper Dolberg (deuxième à gauche) est sorti en seconde période à Wembley (Photo: .)

Gary Neville estime que l’Angleterre a eu beaucoup de chance d’obtenir un penalty en prolongation contre le Danemark mercredi soir, mais qu’elle aurait quand même gagné le match car le match a basculé en leur faveur lorsque Kasper Dolberg et Mikkel Damsgaard sont sortis en seconde période. .

L’Angleterre a remporté le match 2-1 après que Harry Kane a raté un penalty mais a réussi le rebond à la 104e minute, préparant un affrontement en finale contre l’Italie dimanche.

La pénalité est survenue lorsque Raheem Sterling a été jugé avoir été abattu par Joakim Maehle, bien que le consensus des experts était que l’homme de Manchester City avait quelque peu acheté le coup de pied.

Neville est certainement de cet avis, mais pense que les remplacements de Dolbeg et du buteur Damsgaard à la 67e ont été le moment où le Danemark a vraiment commencé à être repoussé alors qu’il perdait sa qualité et que l’équipe luttait contre la fatigue.

L’Angleterre semblait certainement l’équipe la plus fraîche plus tard dans le match, et bien qu’elle n’ait peut-être pas mérité un penalty, Neville pense qu’elle méritait de gagner le match.

“Jamais une pénalité en un million d’années”, a déclaré Neville à Sky Sports. «Je pense toujours, quels seraient les gros titres, comment nous sentirions-nous ce matin, si nous étions à l’autre bout de cette pénalité? Nous serions absolument dévastés.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Mais je pense sincèrement que cette équipe aurait réussi sans ce penalty. Je pense que cela aurait fait quelque chose de différent et aurait atteint cet objectif.

“Lorsque (Kasper) Dolberg et (Mikkel) Damsgaard sont partis pour le Danemark, le jeu a complètement changé et ils ont perdu leurs jambes.

«Je pense que le but serait venu. Ce n’était jamais un penalty, c’était vraiment doux, mais je suis content que nous l’ayons obtenu !’

Sterling ne faisait aucun doute qu’il avait été légitimement victime d’une faute après le match, estimant que l’arbitre et le VAR avaient pris la bonne décision.

“Oui”, a-t-il dit lorsque ITV lui a demandé s’il s’agissait d’une pénalité définitive. “Je suis entré dans la surface, il a sorti sa jambe droite et il m’a touché les jambes pour un penalty clair.”

PLUS : Le manager du Danemark Kasper Hjulmand salue l’esprit d’équipe contre l’Angleterre : “Nous avons du sang sur les dents”

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();