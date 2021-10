L’Angleterre craint la Coupe du monde, Klopp “désolé” d’avoir ennuyé Guardiola avant Liverpool vs Man City, la préparation de la Premier League

Samedi est GameDay sur talkSPORT et nous avons une autre énorme journée d’action en Premier League à venir.

La Premier League a déjà été pleine de sensations fortes et de débordements cette saison et nous sommes prêts pour la même chose ce week-end.

Nous aurons une couverture exclusive de TROIS matchs de haut niveau samedi avec Manchester United et Arsenal parmi l’action.

talkSPORT et talkSPORT 2 vous apporteront plus d’action en direct que jamais au cours de la saison 2021/22 avec plus de 100 matchs sur nos ondes au cours des semaines et des mois à venir.

Et nous serons le seul endroit où vous pourrez écouter TROIS matchs de Premier League en direct aujourd’hui.