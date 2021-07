L’Angleterre défie l’histoire contre le Danemark

06/07/2021

Le à 20:56 CEST

Roger Payro

L’Angleterre est à la recherche de sa première finale dans un championnat d’Europe. Cela semble étrange, mais la réalité est la suivante. Les inventeurs du football moderne n’ont jamais pu atteindre le dernier tour du tournoi continental et les parallèles avec l’édition de 1996 sont frappants. C’était la première et la dernière fois qu’ils atteignaient les demi-finales, où le seul échec aux tirs au but pour Gareth porte sud, alors joueur, a donné la passe à l’Allemagne, championne au final. Un quart de siècle plus tard, Watford a la chance de enlève cette épine du banc. Bien sûr, vous devez d’abord rendre des comptes à Danemark, qui ne veut que personne ne le réveille du sommeil.

Pour l’instant, la trajectoire des ‘Trois Lions’ est presque immaculée. Le match nul contre l’Ecosse en phase de groupes est le seul “mais” pour une équipe anglaise, quoi qu’il arrive, a déjà inscrit son nom dans l’histoire. Aucune équipe n’a jamais atteint les demi-finales sans marquer de but, grâce au super matos défensif de Southgate et aux interventions de Jordan Pickford. Curieusement, son match le plus placide a eu lieu en quarts de finale, où l’Angleterre a balayé l’Ukraine avec un 0-4 historique à Rome.

Le duel aux Olympiques est le seul que l’équipe de la rose ait joué loin de la chaleur de la maison. Leurs quatre rencontres précédentes avaient eu lieu à Wembley, le principal site du Championnat d’Europe pour le reste du tournoi. La différence est que le stade de Londres pourra déjà accueillir 75 % de la capacité, donc la grande majorité des 60 000 âmes applaudiront en faveur de leurs compatriotes. La quarantaine obligatoire pour les étrangers a empêché une plus grande égalité dans les tribunes.

Le public ramera en sa faveur, comme en 96 au vieux Wembley. Certains footballeurs appelés à tourner la page de ce revers n’étaient même pas nés à cette époque et beaucoup d’autres avaient à peine quelques mois. Pourtant, depuis qu’ils étaient petits, tout le monde rêvait d’avoir la possibilité d’être ceux qui claquaient la porte. Southgate vise à répéter les onze derniers, avec le seul doute si Saka reviendra une fois ses ennuis surmontés à la place de Sancho.

Au nom d’Eriksen

L’avant-dernière pierre de la route anglaise s’appelle Danemark. Et ce n’est pas n’importe quelle pierre, plutôt un rocher qui a grandi grâce à son formidable courage. L’équipe de Kasper Hjulmand a réussi à garder son calme après l’horrible situation de l’arrêt cardiaque de leur star, Christian Eriksen, à ses débuts. Les défaites contre la Finlande et la Belgique se sont transformées en raclées contre la Russie et le Pays de Galles. La « dynamite rouge » a explosé et la République tchèque a succombé en quarts.

La dernière grosse surprise du tournoi ne veut pas s’arrêter maintenant. Dans la mémoire est la génération dorée qui a conquis en 1992 la seule Eurocup qui brille dans leurs vitrines. Depuis cette étape, à l’exception des quarts de finale au Portugal ’04, le Danemark n’a jamais été aussi près de rééditer l’exploit.. Pour cela, Hjulmand dispose d’une équipe de haut niveau, avec Braithwaite indiscutable en attaque, mais qui a cassé tous les pronostics. Certains arrivent juste en force au rendez-vous, bien qu’il n’y ait aucune victime.

Les derniers précédents entre les deux équipes sont récents, en Ligue des Nations 2020. Le duel à Copenhague s’est terminé sans buts mais à Wembley, les Scandinaves ont gagné. Maintenant, par conséquent, les « Trois Lions » portent sept draps propres d’affilée pour la première fois de son histoire. A partir de 21h, l’anglais et le danois commenceront à mettre du noir sur blanc.

Compositions probables :

Angleterre: Pickford ; Walker, Stones, Maguire, Shaw ; Riz, Phillips; Sancho, Mont, Sterling ; et Kane.

Danemark: Schmeichel; Kjaer, Vestergaard, Christensen ; Larsen, Delaney, Höjbjerg, Maelhe ; Braithwaite, Dobger et Damsgaard.

Arbitre: Danny Makkelie (Pays-Bas).