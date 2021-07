L’Angleterre dépasse l’Italie dans les cotes finales de l’Euro 2020

10/07/2021 à 20h15 CEST

Ronald Gonçalves

Bien qu’il soit décourageant de savoir que Euro 2020 est à quelques heures de la fin, c’est également une grande joie de savoir qu’il reste encore le match le plus important et le plus serré de toute la compétition : la finale entre Angleterre et Italie. Les deux équipes ont été les meilleures équipes du tournoi et, à juste titre, se rencontreront en Wembley de se disputer qui sera sacré le meilleur du continent.

Ainsi, il convient de rappeler le cheminement des deux combinés, en commençant par un Angleterre qui a terminé la phase de groupes avec deux victoires et un nul. Plus tard, ceux de Gareth porte sud ils ont prolongé leur invaincu après battre l’allemagne (2-0) en huitièmes, en Ukraine (4-0) Dans les chambres Oui au Danemark (2-1) en demi-finale, bien que l’équipe danoise se soit transformée en un os plus difficile à casser que prévu.

D’autre part, l’équipe de Roberto Mancini a montré une phase de groupes encore meilleure : trois victoires consécutives. Lors de la phase d’élimination directe, les Azzurri ont été en charge de éliminer l’Autriche (2-1), en Belgique (2-1) et En Espagne (1-1, 4-2 aux tirs au but), soulignant ainsi qu’ils étaient les bourreaux de deux des équipes les plus fortes de tout le tournoi.

L’ANGLETERRE, FAVORI SUR L’ITALIE POUR LA FINALE SELON LES QUOTAS

En conséquence, les bookmakers payent la victoire de l’Angleterre à 2,6 euros, tandis que La victoire de l’Italie est au prix de 3,2 euros Oui la cravate à 2,9 euros. Les estimations sont vraiment ajustées en raison de la proximité de la confrontation, cependant, des variables spécifiques telles que la diminution de Léonard de Spinazzola et la séquence de buts de Harry Kane (ce qui, avec 4 buts, est à un score de plus d’être le meilleur buteur de l’Euro) peut être déterminant pour déterminer, enfin, qui sera le nouveau champion d’Europe.