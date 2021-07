L’Angleterre devra faire face à une rencontre ” brutale et meurtrière ” avec des guerriers tout droit sortis du Colisée lorsqu’ils affronteront l’Italie en finale de l’Euro 2020, mais Jose Mourinho pense qu’il sait comment ils peuvent être battus

in

Il est temps d’oublier le passé, ces 55 ans de souffrance, maintenant ce n’est plus qu’un match entre l’Angleterre et la gloire.

L’Italie est l’adversaire, Wembley le lieu et le trophée Henri Delaunay le prix ultime.

Kane a marqué le but vainqueur contre le Danemark pour renvoyer l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020

L’Euro 2020 se résume désormais à 90 ou 120 minutes de football entre les Trois Lions et les Azzurri.

Les héros de Gareth Southgate cherchent à peindre Londres en rouge et blanc, tandis que Roberto Mancini souhaite en faire une journée bleue dans la capitale.

Mais comment l’Angleterre peut-elle prendre le dessus contre l’Italie, où le choc peut-il être gagné et perdu ?

talkSPORT a interrogé des experts toute la semaine sur les Italiens et leur formidable tournoi.

Alors que disent les experts de nos rivaux dimanche soir ?

Federico Chiesa a marqué pour les Azzurri contre l’Espagne mais l’Angleterre peut-elle le faire taire

L’Italie a joué des variantes d’un 4-3-3 tout au long du tournoi avec beaucoup de succès, mais l’Espagne, adversaire des demi-finales, leur cause beaucoup de problèmes.

Et le nouveau patron de la Roma, Jose Mourinho, a souligné la façon dont l’Italie a été mise au défi par l’équipe de Luis Enrique et comment elle est revenue à son “ancien style”.

«Je pense que l’Espagne leur a donné de grandes difficultés parce que l’Espagne a joué sans non. 9 », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Je sentais que l’Italie était ce que l’Italie était ces dernières années. Solide, patient, défensif et toujours compact. L’Italie jusqu’à présent n’était pas cela. L’Italie jusqu’à présent était bien meilleure que cela.

« L’Italie jusqu’à [the semi-final] était probablement la meilleure équipe de l’Euro, ou du moins l’une des meilleures. Jouer vraiment bien. Jouer avec beaucoup de création, beaucoup de possession avec ce triangle au milieu de terrain avec [Marco] Verratti, [Nicolo] Barella et Jorginho. Absolument fantastique avec l’expérience des gars à l’arrière.

Jorginho était l’homme le plus cool du stade de Wembley mardi soir et a marqué le penalty gagnant

“Je pense [against Spain] ils étaient vraiment en difficulté.

Et il pense que si le patron de l’Espagne, Enrique, avait légèrement modifié sa tactique, il y aurait peut-être eu un autre résultat, mais peut-être que l’Angleterre peut apprendre de son erreur.

L’Italie a semblé s’asseoir plus profondément et concéder la possession et le contre, mais lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cela faisait partie du plan, Mourinho en a douté.

“Je ne pense pas qu’ils voulaient faire ça”, a expliqué. «Je pouvais lire à certains moments, je pouvais lire les mots de Mancini sur la ligne de touche où il était vraiment déçu en première mi-temps.

« Il demandait aux joueurs d’avoir le ballon, il demandait aux joueurs de jouer. Je ne pense pas que ce soit stratégique. Je pense que c’était juste une surprise.

Mancini a réussi à guider son équipe italienne devant l’Espagne… juste

« Tout le monde pensait à [Alvaro] Morata jouant le rôle d’attaquant principal ou partant [Mikel] Oyarzabal comme attaquant. A la fin ils ont surpris, ils ont joué avec [Dani] Olmo en tant que milieu de terrain offensif, avec Oyazarbal à droite et Ferran Torres à gauche.

« Ils ont réparé les arrières latéraux pour qu’ils ne puissent pas sauter. Les défenseurs centraux Chiellini et Bonucci, ils ne sont à l’aise que lorsqu’ils ont de l’opposition à tuer, à dominer. Ensuite, ils avaient un joueur supplémentaire au milieu de terrain et l’Espagne était toujours en contrôle. Ils étaient tactiquement et stratégiquement meilleurs.

“Puis l’Italie s’est adaptée et surtout quand le résultat était de 1-1, la prolongation arrivait et à ce moment-là, j’ai cru que l’Italie était l’Italie. L’Italie avec le pragmatisme, avec le savoir faire. Chiellini et Bonucci ont su garder le contrôle. Ils doivent être dans un bloc bas à ce moment-là.

“Mancini leur apportait de nouveaux joueurs au milieu de terrain et à l’attaque, puis l’Italie était l’Italie, emmenant le jeu là où ils voulaient le mener.”

Mais si l’Italie est aussi stoïque qu’elle l’était en demi-finale, comment l’Angleterre pourrait-elle la gagner ? Laissez le Special One vous expliquer.

Bonucci a été excellent tout au long du tournoi mais est-il fatiguant ?

“Ces matchs durent 93, 94 ou 95 minutes mais peut-être qu’ils ont deux heures de football et quand il s’agit de deux heures de football, les changements, et il y a beaucoup de changements possibles, ils peuvent complètement changer la dynamique des matchs, ” il a continué.

“Par exemple, je me sentais sur les prolongations où tout le monde mourait progressivement, je pensais que si Adama Traoré venait à ce match dans les 15 ou 20 dernières minutes, Adama Traoré allait tuer Chiellini et Bonucci, tous ces gars qui sont déjà en difficulté.

«Je pense que l’Angleterre a ce genre de joueur sur le banc. Je donne juste l’exemple de Marcus Rashford, ce gars a le potentiel pour venir jouer contre une équipe fatiguée et changer le jeu.

C’est une théorie solide et beaucoup d’autres ont fait écho.

Sterling a été le joueur le plus important d’Angleterre et sans doute la vedette du tournoi

L’hôte de talkSPORT Breakfast et ancien international écossais Alan Brazil pense que le milieu de terrain est l’endroit où l’action est susceptible de se dérouler, mais pense que les ailes sont l’endroit où l’Angleterre peut faire le plus de dégâts.

« Nous connaissons les Italiens, ils sont passés par là, ils l’ont fait. Ils sont dangereux à l’avant », a-t-il déclaré.

«Je pense que la bataille est au milieu de terrain. J’ai été très surpris que l’Espagne ait contrôlé une grande partie du match contre l’Italie. Busquets était tout simplement merveilleux.

« Que fait l’Angleterre ? Est-ce qu’ils les correspondent là-dedans?

“Je pense que si l’Angleterre peut écarter le ballon avec son rythme, elle peut blesser les Italiens, mais Jorginho fait un bon tournoi. L’Angleterre peut-elle y entrer ?

.

Kalvin Phillips a connu un bon tournoi mais affrontera un milieu de terrain de classe mondiale en finale

L’ancien patron de l’Angleterre Glenn Hoddle, quant à lui, estime que les Italiens sont fatigués à mesure que le tournoi s’est déroulé et pense que le rythme sera la clé, mais pas seulement en attaque.

« Je suis content que nous jouions contre l’Italie et non l’Espagne. Je pense que l’Espagne nous aurait causé plus de problèmes », a-t-il déclaré à talkSPORT.

Je regarde l’Italie et je pense qu’ils ont été brillants mais je pense qu’ils ont peut-être culminé trop tôt. Ils ont été absolument fantastiques. Ce triangle de Chiellini, Bonucci et Jorginho, mais il vieillit maintenant. Ils avaient l’air vraiment fatigués à la fin de ce match alors que nous avions l’air si forts.

“C’est peut-être juste un match de trop pour l’Italie. Je les vois juste fatigués.

“Je pense que nous avons des défenseurs et ces deux-là au milieu de terrain, nous avons des gens comme [Kyle] Walker, qui affronte [Lorenzo] Insigne – il ne va pas le laisser de côté à l’extérieur. Il n’aura pas le rythme pour le dépasser. Si nous pouvons les étouffer et ensuite aller les blesser avec les joueurs que nous avons

.

Insigne a inscrit l’un des buts de l’Euro 2020 contre la Belgique

« Nous avons un banc fabuleux. Si nous menons 1-0 en deuxième mi-temps, nous avons des changeurs de jeu sur le banc. »

Le rédacteur en chef du football pour le Times, Henry Winter, pense également que le rythme est la clé.

Mais il pense que la défense italienne, malgré son point faible apparent, est aussi leur unité la plus forte.

S’adressant à Hawksbee et Jacobs, il a déclaré : « L’Italie en tant qu’équipe a de la force dans tous les domaines. Vous pouvez également ajouter la partie de leur équipe qui est la plus forte.

«Je pense que Donnarumma dans le but a été parmi les trois meilleurs gardiens du tournoi.

« Vous regardez Chiellini et Bonucci. On dirait qu’ils viennent de sortir du Colisée à Rome après avoir vu les lions et tout le monde. Ce ne sont que des guerriers absolus.

.

Donnarumma a sans doute été le meilleur gardien de l’Euro 2020 lors de la course de l’Italie à la finale

«Ça va être un match brutal et meurtrier. Vous avez vu Chiellini dans cette demi-finale, son désir de gagner, l’esprit de jeu qu’il a utilisé avant les tirs au but pour décourager les Espagnols.

“Ce sont des joueurs sérieux que l’Angleterre affronte dans cette équipe.”

Et l’ancien milieu de terrain anglais Gary Stevens a mis en évidence un autre artiste remarquable, et les Three Lions devraient certainement se méfier.

“Quand vous regardez les joueurs que l’Italie a, ils sont impressionnants, a-t-il déclaré à talkSPORT 2.

“Insigne qui vient de ce côté gauche sur son pied droit est un génie.”

Ce ne sera certainement pas une promenade dans le parc pour l’Angleterre.

Les deux parties auront leurs moments, mais il semble que le consensus soit clair sur la meilleure approche.

Isolez les défenseurs, conduisez à leur rythme et priez pour pouvoir battre le gardien Donnarumma, ce qui n’est pas une mince affaire.

Mais si l’Angleterre peut vaincre tous ceux qui ont croisé leur chemin jusqu’à présent, alors les stars de Southgate peuvent certainement réaliser une performance de plus pour les âges.

L’Angleterre rencontrera désormais l’Italie à Wembley dimanche, un match que vous pouvez écouter EN DIRECT sur talkSPORT