L’Angleterre “doit arrêter” la star italienne Jorginho si elle veut remporter la finale de l’Euro 2020, déclare Paul Merson

Jorginho a marqué le penalty gagnant pour l’Italie lors de sa victoire en demi-finale contre l’Espagne (Photo: .)

L’Angleterre doit empêcher Jorginho de contrôler le match pour l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche à Wembley, selon Paul Merson.

Les Three Lions font face à leur test le plus difficile à ce jour lors du tournoi reprogrammé de cet été alors qu’ils affrontent une équipe invaincue en 33 matchs.

L’équipe de Roberto Mancini a battu la Belgique et l’Espagne pour se qualifier pour la finale, et l’Angleterre devra être en pleine forme pour gagner.



L’équipe de Southgate est à une victoire de la gloire de l’Euro 2020 (Photo: .)

Le milieu de terrain de Chelsea Jorginho a impressionné au milieu du parc pour l’Italie, et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre Merson pense que le joueur de 29 ans doit être arrêté pour que les Three Lions soient victorieux.

“L’Angleterre doit arrêter Jorginho s’ils veulent battre l’Italie et je ne pense pas que ce sera un match à faible score”, a déclaré Merson au Daily Star.

« Les deux équipes ont été si solides défensivement dans ce tournoi, mais elles ont toutes les deux trop de rythme et de mouvement à l’avant, donc je pense qu’il y aura beaucoup de buts.

“Nous devons arrêter ce milieu de terrain italien si nous voulons gagner le match parce que c’est cela qui les motive.

« Tout commence avec Jorginho, qui réalise un brillant tournoi. Il a été partout et il contrôle les jeux avec son passage.

“L’Angleterre doit le poursuivre parce que trois passes du milieu de terrain et un coup, ils sont dedans.

“Ces deux équipes ont été les meilleures à l’Euro pour moi. Mais l’Italie sera inquiète pour l’Angleterre car l’avantage à domicile de Wembley sera énorme.

“L’Italie a semblé vulnérable lors des derniers matchs. Vous saviez qu’ils seraient sous le cosh contre la Belgique parce qu’ils sont l’équipe n ° 1 au monde.

«Mais l’Autriche leur a fait peur, et ils étaient dans les cordes contre l’Espagne jusqu’à ce qu’ils montrent leur résilience, s’enfoncent et trouvent un moyen de gagner. Nous pouvons les battre.

