L’Angleterre DOIT atteindre les demi-finales de l’Euro 2020 ou ce sera une ” honte nationale “, insiste Simon Jordan qui remet en question les références managériales de Gareth Southgate avant la confrontation avec l’Allemagne

Ce serait une « honte nationale » si l’Angleterre n’atteignait pas les demi-finales de l’Euro 2020 au minimum.

C’est le verdict de Simon Jordan de talkSPORT, qui dit que les Three Lions de Gareth Southgate ont un chemin facile vers la finale et affirme qu’il serait incompréhensible s’ils ne parvenaient pas à atteindre la pièce maîtresse du 11 juillet.

L’Angleterre est sans doute du côté le plus favorable du tirage au sort de la phase à élimination directe de l’Euro 2020

L’Angleterre n’a pas atteint le sommet de sa puissance dans le groupe D, mais a tout de même progressé confortablement dans les 16 derniers – où elle affrontera l’ennemi juré de l’Allemagne – avec sept points sur neuf possibles.

Les hommes de Southgate ont une route favorable vers la demi-finale s’ils l’emportent sur les Allemands, l’Ukraine ou la Suède les attendant ensuite.

Et Jordan pense que rien de moins qu’une place dans les quatre derniers est inacceptable, disant aux gens d’oublier les exploits de la nation lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

“C’est à la limite d’une honte nationale si cette équipe n’atteint pas, au minimum, une demi-finale”, a déclaré Jordan.

«Allez… nous n’aurons jamais une meilleure occasion d’être significatif dans un tournoi. Oubliez ce qui s’est passé en 2018.

«Avec la plus grande volonté du monde, Southgate doit être né avec un trèfle à quatre feuilles à la main, car vous obtenez un travail où votre dossier de football ne précise pas que vous auriez dû l’obtenir.

« Vous participez à votre premier tournoi et vous obtenez des équipes comme le Panama et la Colombie, qui n’avaient aucun joueur disponible, pour vous qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

parlerSPORT

Jordan dit que la pression est énorme sur l’Angleterre pour qu’elle livre – et à juste titre

«Les joueurs sont présentés comme des héros et des personnes à galvaniser et veulent vous influencer avec leur opinion sur différents sujets.

« Eh bien, influencez-nous avec vos performances sur le terrain. Vous êtes dans un tournoi qui se joue virtuellement à domicile – en fait c’est à domicile – avec un tirage au sort qui vous a donné une opportunité que vous n’avez pas eue au cours des 55 dernières années.

“Si nous ne dépassons pas les Allemands et que nous nous mettons ensuite en marche et que nous arrivons au moins aux demi-finales – et vraiment à la finale – alors il y a quelque chose de fondamentalement qui ne va pas avec cette équipe anglaise et ce manager anglais.”

Il a poursuivi: «Nous avons la meilleure ligue nationale du football mondial et un groupe de joueurs que Trevor Sinclair se dit lyrique d’être de classe mondiale.

« Les Tchèques n’étaient rien et nous les avons mis au fil de l’épée autant que nous avons mis n’importe qui au fil de l’épée car nous ne sommes pas particulièrement courageux en ce moment

«Alors, nous regardons ce tirage et disons allez maintenant, appelons un chat un chat – appelons-le comme cela devrait être – nous devrions gagner ces matchs.

“Et si nous ne gagnons pas ces matchs, il faut dire quelque chose sur les raisons pour lesquelles nous ne l’avons pas fait.”

L’Allemagne a tardé à réserver une réunion alléchante avec l’Angleterre à Wembley

Jim White a fait valoir que Jordan mettait trop de pression sur l’Angleterre avant les huitièmes de finale, une affirmation que l’ancien propriétaire de Crystal Palace a refusé d’accepter.

“Je les mets en place pour qu’ils soient responsables de ce qu’ils doivent livrer”, a-t-il déclaré à l’émission White & Jordan.

«Nous écoutons beaucoup de bruits de footballeurs sur ce qu’ils sont et ce qu’ils ne sont pas, mais appelons-le pour ce qu’il est.

« Ils ont traversé une phase de groupes sans beaucoup d’aplomb. Les Allemands ne sont pas ce que les Allemands sont normalement.

Il a poursuivi: “Vous voulez gérer un groupe de footballeurs très bien payés jouant pour les meilleurs clubs du monde avec un pays qui offre la meilleure ligue nationale, avec un tournoi à domicile avec des équipes internationales moyennes devant eux, alors nous ferions mieux faire notre travail.

«Nous ferions mieux de gagner ces matchs avec une nation qui regarde cela. Vous devriez être sous pression… vous êtes le manager de l’Angleterre.

La Jordanie a appelé Southgate à offrir la gloire à l’Angleterre sur la plus haute scène

«Nous nous asseyons et parlons de ce mythe de 2018, mais ici, nous sommes chez nous avec tout en notre faveur.

“Nous n’aurions pas pu avoir de meilleurs tirages, nous avons un groupe très moyen avec votre lot pourri [Scotland], les Tchèques et la Croatie – aucun d’entre eux n’était particulièrement important.

« Nous avons les Allemands et nous pouvons battre les Allemands et nous pouvons battre les Ukrainiens et les Suédois. Nous pouvons battre ces équipes.

“Ce sera vraiment embarrassant si nous ne livrons pas quelque chose de réel et la substance devrait signifier une demi-finale minimale.

“Mais vraiment, si nous l’appelons pour ce qu’il devrait être, alors ce devrait être une finale.”