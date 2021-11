L’Angleterre éliminée de la demi-finale de la Coupe du monde T20 après avoir été battue de cinq guichets par la Nouvelle-Zélande grâce à la masterclass de Daryl Mitchell

L’Angleterre a été éliminée de la Coupe du monde T20 en demi-finale, alors que les 72 de Daryl Mitchell sur 47 balles ont porté la Nouvelle-Zélande à une victoire de cinq guichets qui a scellé leur place – et maintenant Darren Gough veut qu’ils aillent le gagner.

Mitchell a aidé les Kiwis à se remettre de 13 pour deux à la poursuite d’une cible de 167, commençant lentement avant d’exploser dans les affres finales à Abu Dhabi venteux.

GETTY

Mitchell était dans une forme incroyable à Abu Dhabi

La Nouvelle-Zélande avait besoin de 57 sur les 24 dernières balles, mais Jimmy Neesham a contribué à 27 livraisons explosives sur 11 avant que Mitchell ne donne le coup de grâce alors que les Black Caps rentraient à la maison avec un surplus à revendre.

Ils étaient du côté des perdants lors de la finale de la Coupe du monde à 50 il y a deux ans, battus uniquement sur le compte à rebours après des scores à égalité en temps réglementaire et un super over, mais ils affronteront désormais l’Australie ou le Pakistan dans la pièce maîtresse de dimanche.

Nous sommes dégoûtés, mais nous sommes fiers. Un jeu ne nous définira jamais. Nous continuerons à repousser nos limites, à nous divertir et à nous efforcer d’écrire plus d’histoire. En 2022, nous y serons de nouveau. pic.twitter.com/Mk37DR8ExH – England Cricket (@englandcricket) 10 novembre 2021

Et l’ancien lanceur rapide anglais Gough attribue aux Kiwis la façon dont ils ont réagi à la défaite contre l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde de cricket il y a deux ans, et a fait l’éloge de la star de l’émission Mitchell.

Il a déclaré à talkSPORT : « La Nouvelle-Zélande est une équipe fantastique. J’ai dit au début, ils sont quatrièmes en T20 je pense qu’ils sont classés, n’est-ce pas ? C’est une équipe fantastique.

GETTY

L’Angleterre n’a pas été en mesure de reproduire les exploits de 2019

« Testez les champions de cricket, 50 de plus que les finalistes, et si je pouvais choisir une autre équipe qui méritait d’être en finale, si ce n’est pas l’Angleterre que je veux gagner, c’est évidemment la Nouvelle-Zélande.

« Ce qu’ils ont fait, la façon dont ils ont géré cette défaite lors de la dernière Coupe du monde, et la façon dont ils l’ont fait – surtout quand on repense à la [Ben] Stokes renverse quand il frappe la batte de Stokes.

Quel brillant jeu de cricket. #NewZealand a encore une fois gagné des cœurs tout en gagnant le match. Grand coup par Mitchell

qui a été bien soutenu par Conway & Neesham. L’incident de Bairstow aux cordes m’a rappelé ce qui s’est passé avec Boult lors de la finale de 2019. Bravo à 🇳🇿!👏🏻 pic.twitter.com/XYUrJzTpHK – Sachin Tendulkar (@sachin_rt) 10 novembre 2021

« Mais fair-play pour eux, c’est une unité fantastique et Mitchell, comme je l’ai dit, je me souviens l’avoir vu quand j’étais là-bas avec l’Angleterre il y a quelques années à peine et il est entré dans la forme plus longue du jeu en tant que milieu -Order joueur, polyvalent.

« Et maintenant, il ouvre le bâton au cricket T20. »