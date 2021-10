L’Angleterre émoussée alors que les Stones sauvent le point du match nul de Wembley avec la Hongrie

L’Angleterre a produit l’une de ses pires performances sous Gareth Southgate alors qu’elle était tenue en échec 1-1 par la Hongrie à Wembley lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Les visiteurs ont pris une avance méritée depuis le point de penalty grâce à Roland Sallai après que Luke Shaw a été pénalisé pour un coup de pied haut. Cependant, John Stones a volé à bout portant pour sauver un point pour les Trois Lions.

Les hommes de Southgate ont encore la qualification pour le Qatar entre leurs mains et feront face à un affrontement à domicile avec l’Albanie en novembre avant de se rendre à Saint-Marin.

L’Angleterre a effectué neuf changements pour son match de qualification pour la Coupe du monde contre la Hongrie alors que le capitaine Harry Kane est revenu en attaque.

Les Three Lions se sont imposés 5-0 à Andorre samedi avec une formation très modifiée, seuls Phil Foden et John Stones de Manchester City ayant conservé leur place.

Kane est revenu pour mener la ligne, avec Jordan Pickford dans le but et Luke Shaw, Kyle Walker et Tyrone Mings rappelés en défense.

Declan Rice, Jack Grealish, Raheem Sterling et Mason Mount sont également venus pour les hôtes.

La majorité des supporters hongrois dans leur coin de Wembley se moquaient alors que les joueurs anglais se mettaient à genoux avant le coup d’envoi dans leur position désormais familière contre le racisme.

Ils faisaient également des gestes envers les supporters anglais de l’autre côté de la division avec la police intervenant alors que des affrontements entre les autorités et un groupe de supporters ont entaché les premières étapes du match.

Les choses allaient mieux pour la Hongrie sur le terrain, les visiteurs ont écopé d’un penalty après que Shaw ait été condamné pour avoir commis une faute sur Loic Nego avec une botte haute alors qu’il tentait de dégager.

Un contrôle VAR a confirmé le tir au but avec Roland Sallai ne faisant aucune erreur à 12 mètres pour mettre la Hongrie 1-0.

L’Angleterre a bien réagi, remportant plusieurs coups francs dans et autour de la surface hongroise.

Des pierres à la rescousse

Ils égaliseraient à partir d’un de ces coups de pied arrêtés, Foden balançant le ballon dans la surface après que Grealish ait été victime d’une faute d’Attila Szalai et des Stones sur place pour rentrer à bout portant.

J’adore, Stonesy ! pic.twitter.com/ASimhDJMFf – Angleterre (@England) 12 octobre 2021

Sterling aurait dû donner l’avantage à l’Angleterre avant la pause, voyant une tête sauvée par Peter Gulacsi avant de tourner le rebond doucement derrière quelques instants avant le coup de sifflet de la mi-temps.

La seconde mi-temps a commencé de la même manière que la première, la Hongrie semblant confiante et jouant sur le pied avant.

L’Angleterre, cependant, était toujours un danger de coups de pied arrêtés et Stones a vu un autre effort dériver juste à côté d’un corner.

Southgate a lancé les dés en éliminant le meilleur joueur anglais dans la nuit Grealish et en faisant entrer Bukayo Saka dans ce qui était un changement de forme.

Et les Three Lions ont failli prendre la tête avec 20 minutes de la fin lorsque Kane a joué en Sterling. Cependant, le coup de l’attaquant de Manchester City n’a pas battu Peter Gulacsi dans le but hongrois.

Tammy Abraham et Jordan Henderson ont été présentés pour un Kane extrêmement décevant et un Sterling calme avec 14 minutes à jouer.

La Hongrie a gaspillé une belle occasion de s’emparer d’un vainqueur en fin de match lorsque le remplaçant Filip Holender s’est recroquevillé après que Saka ait perdu la possession à bon compte.

Ollie Watkins, à la place d’Abraham blessé, a ensuite donné une volée tardive à Gulacsi alors que le match se terminait à zéro.