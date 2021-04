L’Angleterre en profite alors que Dublin et Bilbao perdent les matches de l’Euro 2020 et l’UEFA annonce de nouveaux sites pour huit matches

Wembley accueillera un huitième match à l’Euro 2020 qui pourrait présenter l’Angleterre après qu’il ait été confirmé que Dublin et Bilbao ne tiendront plus de matchs.

Les villes irlandaise et espagnole ne se sont pas engagées à respecter l’exigence d’au moins 25% de capacité de l’UEFA, ce qui signifie que huit matches ont été déplacés pour le tournoi reporté cet été.

.

Wembley semble certain d’avoir plus de jeux maintenant

Munich, cependant, a été confirmée comme ville hôte malgré les craintes que le site allemand ne soit également contraint de se retirer en raison des restrictions du COVID-19.

L’UEFA a révélé que les quatre matches qui se dérouleront à Bilbao se dérouleront désormais à Séville, tandis que les trois matches de groupe de Dublin ont été transférés à Saint-Pétersbourg.

Significativement pour l’Angleterre, le dernier match des 16, qui devait avoir lieu à Dublin le 29 juin, se déroule maintenant à Wembley.

Cela impliquera les Trois Lions s’ils terminaient en tête du groupe D, ce qui signifie qu’un seul match d’une course potentielle à la finale ne serait pas à Wembley – un quart de finale à Rome.

. ou concédants de licence

L’Angleterre fait partie des favoris pour remporter l’Euro 2020 cet été

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: «Nous avons travaillé avec diligence avec les associations organisatrices et les autorités locales pour garantir un environnement sûr et festif pendant les matchs et je suis vraiment heureux que nous puissions accueillir les spectateurs à tous les matches pour une célébration de l’équipe nationale. football à travers le continent. »

Le stade national anglais accueille désormais huit matchs: trois en phase de groupes, deux en 16es, les deux demi-finales et la finale.

Le Royaume-Uni possède l’un des déploiements de vaccins les plus réussis au monde et les restrictions de verrouillage devraient être entièrement supprimées d’ici le 21 juin, dix jours après le début de l’Euro 2020.

Wembley a déjà promis que 22 500 assisteront à chaque match qu’il accueille, alors qu’il y a des espoirs qui pourraient être portés à 45 000 pour les demi-finales et la finale.