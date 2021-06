L’Angleterre est clairement favorite contre l’équipe allemande “moyenne” avec le capitaine de Liverpool Jordan Henderson soutenu pour commencer l’épreuve de force des huitièmes de finale de l’Euro 2020

in

L’Angleterre n’a pas grand-chose à craindre contre une équipe allemande “très moyenne” lorsqu’elle se rencontrera en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

C’est selon Tony Cascarino de talkSPORT, qui a tenté le destin en insistant sur le fait que les Trois Lions sont “des favoris clairs” pour la dernière édition de peut-être la plus grande rivalité du football européen.

L’Angleterre a une chance d’exorciser ses démons du passé lorsqu’elle affronte l’Allemagne pour une place en quarts de finale de l’Euro 2020

L’Angleterre accueille l’Allemagne à Wembley mardi, avec des commentaires en direct sur talkSPORT, et l’opinion est partagée avant le match, aucune des deux équipes n’ayant encore vraiment participé au tournoi.

Alors que l’équipe de Gareth Southgate a progressé depuis la phase de groupes en tant que vainqueur du Groupe D invaincu et sans même encaisser de but, deux victoires 1-0 et un match nul 0-0 avec l’Écosse n’ont pas fait grand-chose pour prouver qu’ils devraient être considérés comme l’un des favoris pour la couronne.

L’Allemagne, quant à elle, a été un peu plus excitante avec six buts marqués en trois matchs, elle a parfois semblé la pagaille derrière avec cinq buts encaissés contre la France, le Portugal et la Hongrie.

Comme pour tout match à élimination directe, et pour tout match entre deux énormes rivaux, cela pourrait aller dans les deux sens ce jour-là, les fans anglais espérant éviter plus de drames de tirs au but.

L’Allemagne a eu des sorts brillants devant le but mais son arrière-quatre a été à six et sept à l’Euro 2020

Mais Cascarino est très confiant après avoir regardé les performances de l’Allemagne à la compétition jusqu’à présent.

“Si l’Angleterre est battue, à mon avis, par une équipe allemande très moyenne… Je lis les journaux aujourd’hui et beaucoup appellent cela un match 50/50”, a déclaré l’hôte du Weekend Sports Breakfast.

“Vraiment? Comment est-ce 50/50? L’Angleterre joue à Wembley contre une équipe allemande très moyenne. Je vois certainement l’Angleterre comme favorite. Ils ne devraient rien craindre.

« Mis à part le match contre le Portugal, l’Allemagne n’a pas été particulièrement bonne, et c’était une performance terrible pour le Portugal.

« Oui, l’Allemagne les a punis… mais ils sont sortis de prison dans leur groupe. Avec le nul 2-2 contre la Hongrie, ils sont sortis de prison. Ils l’ont vraiment fait.

Raheem Sterling a marqué les deux seuls buts de l’Angleterre à l’Euro 2020 jusqu’à présent

“Ce n’est pas un match 50/50, l’Angleterre est, pour moi, le grand favori.

« Hummels n’est pas le plus rapide à l’arrière, vous pouvez passer derrière lui et ils ont déjà encaissé quelques buts de joueurs qui ont effectué des courses dans la zone centrale et sont derrière la ligne arrière allemande.

“Je pense que c’est l’une des choses que l’Angleterre doit chasser contre l’Allemagne.”

Southgate fait face à la pression des supporters et des experts sur la sélection de son équipe, qu’il ignorera probablement – ​​en toute justice.

Le patron a été critiqué pour avoir été trop conservateur avec ses alignements pendant l’Euro jusqu’à présent, et beaucoup l’exhortent à le changer au milieu du terrain avec Declan Rice et Kalvin Phillips commençant les trois matchs de groupe au milieu de terrain défensif postes.

Mason Mount a été pressenti pour un retour immédiat dans l’équipe malgré sa période d’isolement de dix jours qui l’a vu rater l’entraînement en équipe.

Southgate subira une énorme pression pour que son équipe d’Angleterre soit prête pour le choc contre l’Allemagne

Mais Southgate a été invité à lancer Jordan Henderson aux côtés de Rice contre les Allemands, le spécialiste de talkSPORT Darren Ambrose insistant sur le fait que les Trois Lions ont besoin de l’expérience du capitaine de Liverpool.

“Pour le milieu de terrain deux, j’irais à Declan Rice et Jordan Henderson”, a déclaré l’ancien joueur de Premier League.

« Il a joué 45 minutes contre la République tchèque et cela me montre qu’il est à 100 % en forme pour sa blessure.

«C’est un footballeur en très bonne forme, c’est un vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League. Cela aurait pu être n’importe quel autre milieu de terrain central pour jouer avec lui, car Kalvin Phillips a bien fait.

Henderson a été soutenu pour commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne

Henderson a poursuivi son retour de blessure avec 45 minutes lors de la victoire 1-0 en phase de groupes contre la République tchèque

«Mais alors qu’il a très bien joué contre la Croatie et a obtenu une passe décisive, dans les deux autres matchs, lui et Rice n’ont été que OK, ils n’ont pas été géniaux, ils n’ont pas été brillants.

«Je regarde Jordan Henderson et son expérience, et nous parlons de Harry Maguire et s’il joue, je pense que Henderson devrait aussi le faire.

« Dans ce match, nous avons besoin de têtes expérimentées au milieu du parc contre l’Allemagne.

“Nous avons Declan Rice qui est plein d’énergie et est capitaine de West Ham, c’est un autre qui est très vocal et Kalvin Phillips ne semble pas être le genre de gars qui va être très vocal contre une équipe comme l’Allemagne.”