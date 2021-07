L’Angleterre est exposée à une sévère sanction de l’UEFA pour avoir récidivé dans des incidents publics

12/07/2021 à 13:16 CEST

L’Angleterre n’a pas seulement perdu la finale, elle est également exposée à de sévères sanctions de la part de l’UEFA après des incidents survenus à l’approche du match et où des supporters anglais voulaient contourner les barrières de sécurité autour du stade pour accéder à l’intérieur de Wembley.

Selon les dernières informations, il y a environ 49 détenus et 19 officiers blessés à la suite de ces altercations qui ont commencé par une macro-bouteille entre fans des deux pays et se sont terminées par cette tentative d’invasion de fans britanniques.

Désormais, la Fédération anglaise s’expose à de sévères sanctions de la part de l’UEFA car l’article 16 du Code disciplinaire de l’UEFA indique clairement “que les associations sont les plus responsables de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur et autour du stade”. C’est au point h du même article qu’il précise que les fédérations sont responsables de tout dérangement tant à l’intérieur qu’aux abords du stade.

Il arrive aussi que la Fédération anglaise soit un récidiviste dans le comportement de son public.

Wembley pourrait être fermé plusieurs partis comme siège de la sélection

Le 7, l’UEFA avait déjà infligé une amende économique de 30 000 euros à la suite des différents comportements antisportifs survenus en demi-finale contre le Danemark. Voilà pour l’utilisation de pointeurs laser, les sifflets ou les cris contre l’hymne national danois et l’utilisation de fusées éclairantes. En règle générale, l’UEFA imposera une sanction financière encore plus sévère à la fédération anglaise en raison de sa récidive, et pourrait même fermer le stade de Wembley pour un certain nombre de matchs en tant que lieu de matchs de l’équipe nationale.

La fédération italienne s’expose également à une sanction financière de l’UEFA lorsque le responsable de la sécurité de l’UEFA nommé pour la finale prouve qu’il y avait aussi des supporters impliqués.