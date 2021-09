L’Angleterre et la légende d’Arsenal Kelly Smith appellent à des arbitres à temps plein en WSL après des décisions controversées contre Chelsea et Man City

L’ancienne star d’Arsenal et d’Angleterre, Kelly Smith, a demandé que des officiels de la Super League féminine soient nommés à temps plein dans le but d’améliorer les normes d’arbitrage dans la division.

Des points d’interrogation ont été soulevés au cours des deux premières semaines de la saison, la victoire choc de Tottenham 2-1 sur Manchester City dimanche étant entachée de controverse après qu’un handball clair a été manqué avant le but contre son camp de Karima Taieb qui a remis les trois points aux Spurs.

.

Les Spurs ont gagné dans des circonstances controversées

.

Cela faisait suite à un appel de hors-jeu douteux lors du week-end d’ouverture

Cet incident est survenu une semaine seulement après que la patronne de Chelsea, Emma Hayes, a appelé à l’introduction de la technologie VAR et de la ligne de but dans la WSL après la défaite 3-2 de son équipe contre Arsenal, lorsque l’attaquant des Gunners Beth Mead semblait être hors-jeu dans la préparation de son deuxième but du match.

Smith – qui est la meilleure buteuse d’Angleterre féminine – est contre l’introduction d’une telle technologie, mais affirme que les chefs de la WSL doivent faire des progrès pour améliorer les normes d’arbitrage dans la ligue.

Smith a déclaré en exclusivité à talkSPORT: «Je peux voir qu’elle [Emma Hayes] essaie de repousser les limites et d’avoir le meilleur pour le football féminin et je le vois certainement entrer dans le jeu dans quelques années potentiellement. C’est un produit très cher à introduire et c’est encore une ligue professionnelle assez récente.

« Donc, en ce moment, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour ça. Je pense qu’il s’agit plus d’éduquer les arbitres et d’élever les normes des arbitres.

« Les arbitres ne devraient pas être à temps partiel dans une ligue professionnelle, à mon avis. Nous avons besoin d’arbitres professionnels et d’un meilleur niveau d’arbitrage, mais ils doivent être éduqués et ils doivent apprendre.

.

Hayes a appelé à l’introduction de la technologie dans le WSL

.

Smith souhaite également que les normes s’améliorent, mais pas via la technologie

« Kelly Simmons [FA director of the women’s professional game] a fait venir Bibiana Steinhaus et elle est l’une des meilleures arbitres féminines du football féminin et elle est en fait arbitrée en Bundesliga masculine. Elle est entrée et va superviser tous les arbitres de la FA WSL et du championnat. C’est une bonne signature car c’est une arbitre brillante. C’est le meilleur arbitre que j’ai eu. Elle est si bien informée et si bonne dans ce qu’elle fait.

« Je ne sais pas ce qu’elle [Steinhaus] va faire – [maybe] organisez des ateliers ou de l’apprentissage pour ces arbitres, mais ils doivent être meilleurs. Ce n’est pas suffisant d’avoir vu deux grosses erreurs les deux premiers week-ends. Nous voulons parler du produit et des buts et de l’éclat des joueurs et de la défense. Nous ne voulons pas

parler des arbitres.

Sur le terrain, ce fut un bon départ pour l’ancienne équipe de Smith, Arsenal, qui a de nouveau la chance de la présence de Vivianne Miedema à l’avant.

Miedema est devenue la meilleure buteuse de tous les temps de la WSL la saison dernière et a franchi une autre étape importante la semaine dernière en inscrivant son 100e but à Arsenal contre le Slavia Prague en phase de groupes de la Ligue des champions.

Beaucoup manquent de superlatifs pour décrire Miedema – qui a déjà trois buts en WSL à son actif cette saison aux côtés de sa coéquipière Mead – et la légende des Gunners Smith pense que la joueuse de 25 ans est actuellement la meilleure attaquante du football féminin.

.

Miedema est l’attaquant le plus redoutable de la WSL

“Ses statistiques de buts sont hors du radar”, rayonne Smith.

« 49 avec son pied droit, 41 avec son pied gauche, 10 têtes, mais pas de penalty et ça m’a surpris, car normalement vos attaquants se lèvent et tirent des penaltys.

«Marquer plus de 100 buts en dit long. Elle a de si bons joueurs autour d’elle qui la nourrissent et lui donnent de bonnes balles dans les bonnes zones. Elle serait un rêve avec qui jouer.

«Elle est si calme et composée sur le ballon. Son mouvement est si intelligent et pour moi, elle est l’une des meilleures au monde, sinon la meilleure à l’heure actuelle.

En dehors du terrain, ce fut un été de changement pour Arsenal avec Joe Montemurro quittant son poste d’entraîneur-chef à la fin de la saison dernière, l’Australien étant remplacé par Jonas Eidevall en pirogue.

.

Le nouveau patron d’Arsenal a pris un départ rapide

Les Gunners n’ont pas perdu de temps à renforcer leur équipe cet été, avec Nikita Parris un ajout remarquable de Lyon, et le club a également réussi l’une des signatures de l’été en achetant l’international américain Tobin Heath sur un transfert gratuit au début de la mois.

L’équipe d’Eidevall a posé un véritable jalon en battant Chelsea lors de la première journée de la saison – qui a été suivie d’une victoire 4-0 sur Reading – et Smith a été impressionné par le nouveau manager d’Arsenal jusqu’à présent.

« Vous pouvez dire qu’il [Eidevall] est un gagnant », a-t-elle terminé.

« Ce que j’ai aimé [is that] J’ai vu une unité dans l’équipe d’Arsenal quand cela [falling to his knees in celebration after beating Chelsea] passé. Beth Mead lui a sauté dessus et lui a fait un gros câlin et vous pouviez voir à quel point cela signifiait pour lui et pour Beth et les joueurs d’Arsenal avec la façon dont ils ont célébré leur victoire contre Chelsea.

«Ils ont toujours eu du mal au cours des dernières saisons contre Chelsea et Man City, c’était donc un gros marqueur qu’ils ont posé. Il a vraiment apporté cette nouvelle positivité et confiance. Les deux jeux que j’ai vu, ils passent [the ball] beaucoup plus croustillant [and with] beaucoup plus de rythme et de précision. Il y a juste beaucoup plus de créativité à côté.

