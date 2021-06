L’Angleterre et le devoir de convaincre dans la dernière étape du second tour

in

21/06/2021 à 21h00 CEST

.

Angleterre affronte le dernier match de la phase de poules avec le devoir de gagner et de passer comme première du groupe pour se convaincre et se convaincre qu’elle est candidate au titre, mais avec la braguette derrière l’oreille pour savoir qu’une deuxième place peut leur donner une traversée plus accessible.

Pour gagner le République tchèque au Wembley, les de Gareth porte sud Ils mèneront le groupe D et le deuxième classé en F sera mesuré, c’est-à-dire sûrement le Portugal, Allemagne ou alors France. Une noix dure à casser contre laquelle ils se mesureraient à la maison, en Wembley, tandis que s’ils passent en seconde, nul ou perdant contre les Tchèques (tant qu’ils ne gagnent pas Écosse à Croatie), ils affronteront le deuxième du groupe E, à ce moment Slovaquie, mais avec la possibilité que ce soit Espagne, Pologne ou alors Suède.

Le doute est de taille pour les Anglais, qui ont pourtant déjà reçu suffisamment de critiques dans cet Euro, notamment pour leur incapacité à générer un football offensif, si bien qu’un autre trébuchement contre une sélection a priori inférieure ne peut même pas être envisagé.

Si l’Angleterre en a touché cinq lors de la victoire contre la Croatie, elle n’a même pas passé contre l’Ecosse, où le Steve Clarke Ils ont exposé les lacunes d’une équipe qui souffre beaucoup en attaque statique et qui priorise ne pas recevoir de buts avant de les marquer.

Ça oui, Angleterre Vous savez déjà ce que c’est que de frapper la balle avec suffisance République tchèque au Wembley. Il y a plus de deux ans, il a cloué une «petite main» à une équipe qui répète avec six joueurs à partir de cette date. Plus différent était leur dernier affrontement fin 2019, quand ce sont les Anglais qui ont été surpris en tombant dans Prague par 2-1.

Les Tchèques valent un tirage au sort, une approche moins audacieuse est donc attendue qu’auparavant Croatie Oui Écosse. Leurs résultats ont déjà amélioré les attentes dans ce Eurocoupe, donc tout ce qui vient contre l’Angleterre sera le bienvenu. Ce sera aussi un duel de buteurs ou, plutôt, entre celui qui marque, Patrick Schick, meilleur buteur de la compétition avec trois buts, et un autre à prévoir, comme Harry Kane, ce qui ajoute zéro point en deux matchs.

L’avant du Tottenham a déjà été confirmé dans la propriété du parti, dans un geste de confiance de la part de porte sud, qui sait que les options anglaises passent par là Kane être en forme et marquer des buts. Si les ‘Trois Lions’ n’ont pas pu donner leur meilleure version, c’est en partie à cause de la mauvaise passe qu’ils traversent Kane.

Le message de Angleterre est le même depuis le coup de sifflet final contre Écosse. “Nous pouvons mieux jouer”, a-t-il déclaré. Kieran tripier ce dimanche. Et avec ce slogan, ils chercheront ce mardi une première place qui, bien que cela ne les favorise pas au passage, est nécessaire pour éteindre les incendies.

Alignements possibles

République tchèque: Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril ; Trous, Soucek; Masopust, Darida, Jankto ; Schick.

Angleterre: Pickford; Walker, Maguire, Pierres, Walker ; Riz, Phillips, Mont ; Foden, Kane et Sterling.