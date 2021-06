L’Angleterre et l’Écosse, unies contre le racisme

16/06/2021 à 17h30 CEST

Le geste de s’agenouiller comme forme de protestation contre le racisme est né en 2016, lorsque le footballeur américain Colin Kaepernick a décidé qu’il ne pouvait pas écouter fièrement l’hymne d’un pays qui, selon lui, opprime les Noirs.

C’était en juillet 2020, avec le retour du football en Angleterre et alors que surgissaient les manifestations « Black Lives Matter », motivées par le meurtre de George Floyd, quand Les joueurs de Premier League et de ligue inférieure ont commencé à s’agenouiller juste avant le coup d’envoi du match, pour préciser sa quête d’égalité et la lutte contre le racisme.

Ce geste est survenu dans un contexte de matchs à huis clos, de sorte que les fans racistes ne pouvaient se plaindre que via les réseaux sociaux ou sur le canapé à la maison. La première de ces options a été exploitée au maximum, avec des insultes continues aux footballeurs noirs, poussant le Premier ministre à l’extrême de demander aux plateformes des actions sérieuses contre les individus qui se sont dépêchés à l’aise après l’anonymat du réseau.

Avec le retour du public, petit à petit, les premières émeutes éclatent. C’était sur le terrain de Milwall, une équipe de deuxième division anglaise, où lors du premier match après la pandémie une partie des 2 000 supporters présents dans le stade ont hué leurs joueurs lorsqu’ils sont tombés à genoux. Un geste qui a placé ce petit club londonien à l’épicentre du racisme.

Depuis, il y a eu des équipes qui ont abandonné le geste, d’autres qui pensent qu’il n’a plus la force nécessaire, tandis que les joueurs d’Angleterre et d’Ecosse ont réaffirmé leur engagement à ses côtés sur la plus grande scène possible.

Lorsque les Anglais, devant un Wembley de plus de 20.000 personnes, se sont agenouillés dans le match contre la Croatie, un léger huer est venu des tribunes. Un huer qui a été rapidement couvert d’applaudissements et de hourras. “Ceux qui huent ça font partie du problème”, a déclaré Rio Ferdinand.

Pour la rencontre de ce vendredi entre les Ecossais et les Anglais, celle qui rassemblera le plus d’audience au Royaume-Uni de toutes celles qui se disputent la phase de poules, les deux équipes ont convenu de s’agenouiller. “Le faire est un symbole de solidarité », a déclaré Andy Robertson, capitaine de l’Ecosse.

Pour la première fois en Eurocup, deux équipes effectueront le geste avant le début du match et, curieusement, les deux pays dont les habitants font le moins confiance à leur importance le feront.

Selon une enquête de YouGov, la firme qui compile ces statistiques au Royaume-Uni, seuls 37% des Anglais pensent que ce geste est important pour lutter contre le racisme, alors que chez les Ecossais le chiffre tombe à 36%. Cela contraste avec 76% des Portugais, 66% des Espagnols et 57% des Italiens. Cependant, ces pourcentages n’incluent pas les Anglais et les Écossais « de diverses ethnies », que 61% considèrent comme importantes.

Quand la question est plus claire : « Êtes-vous pour ou contre ce geste ? » 42% des Ecossais se disent contre et 39% des Anglais s’y opposent.

La première épreuve acide, l’Angleterre-Croatie, est déjà passée. Maintenant, la solidarité britannique fera face au deuxième examen, en attendant que si l’Angleterre avance et que le virus le permet, plus de 40 000 personnes se réuniront à Wembley pour les qualifications. Là, le geste sera exposé au plus grand nombre de personnes depuis qu’il a commencé à être utilisé dans le football anglais.