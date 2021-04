L’Angleterre et Newcastle pourraient en profiter alors que Dublin et Bilbao perdent les matchs de l’Euro 2020 avec huit matchs à gagner

Dublin et Bilbao n’accueilliront plus de matchs à l’Euro 2020 – ce qui pourrait conduire à plus de matches en Angleterre.

Les villes irlandaise et espagnole ne se sont pas engagées à respecter l’exigence d’au moins 25% de capacité de l’UEFA, ce qui signifie que huit matches devront être déplacés pour le tournoi reporté cet été.

Wembley semble certain d’avoir plus de jeux maintenant

Munich, cependant, a été confirmée comme ville hôte malgré les craintes que le site allemand ne soit également contraint de se retirer en raison des restrictions du COVID-19.

Bakou, Budapest et Saint-Pétersbourg peuvent s’attendre à certains des matchs redistribués en raison d’un climat COVID-19 moins menaçant, alors que l’on pense que Séville pourrait accueillir les matchs de Bilbao.

La FA aurait offert Wembley et Newcastle’s St James ‘Park pour tous les matches qui seraient déplacés.

St James ‘Park pourrait bénéficier de la saga de la Super League européenne qui a laissé les “ six grands’ ‘dans les mauvais livres de la FA

Les rapports de cette semaine ont affirmé que les stades appartenant aux “ six grands ” de la Premier League ne seront PAS considérés comme des sites possibles, en punition de leur échappée ratée en Super League européenne.

Le dernier affrontement des 16, qui doit avoir lieu à Dublin le 29 juin, qui impliquera l’Angleterre si elle remporte le groupe D, semble désormais certain de se produire à Wembley.

Le stade national anglais accueille déjà sept matchs: trois en phase de groupes, un en 16, les deux demi-finales et la finale.

L’Angleterre fait partie des favoris de l’Euro 2020 cet été

Cela signifie que si les Trois Lions étaient en tête de leur groupe, un seul match d’une course potentielle à la finale ne serait pas à Wembley – un quart de finale à Rome.

Le Royaume-Uni possède l’un des déploiements de vaccins les plus réussis au monde et les restrictions de verrouillage devraient être entièrement supprimées d’ici le 21 juin, dix jours après le début de l’Euro 2020.

Wembley a déjà promis que 22 500 assisteront à chaque match qu’il accueille, alors qu’il y a des espoirs qui pourraient être portés à 45 000 pour les demi-finales et la finale.