L’Angleterre évite le blanchiment à la chaux de Ashes alors que l’équipe de Joe Root s’accroche pour le match nul contre l’Australie lors de la dernière journée tendue du quatrième test

Les talonneurs anglais se sont accrochés pour tirer le quatrième test des cendres à Sydney et mettre fin aux espoirs de l’Australie d’un blanchissement 5-0.

Après des défaites écrasantes lors des trois premiers tests, les touristes ont arrêté la pourriture de la manière la plus tendue possible au SCG alors que le numéro 11 James Anderson a repoussé les six derniers ballons du match.

Anderson et Broad ont réussi à survivre à la fin de la journée pour l’Angleterre

L’Angleterre avait 270 pour neuf à la fin, loin d’un objectif théorique de 388, mais cela a restauré une certaine fierté dans une tournée par ailleurs démoralisante.

Zak Crawley avait déjà fait 77, tandis que Ben Stokes a atteint 60 malgré une tension latérale.

Il appartenait ensuite aux joueurs de queue de voir les derniers overs de la journée avec Jack Leach réalisant 26 balles sur 34.

Stokes a fait 60 ans malgré une blessure au côté

Stuart Broad a duré 35 livraisons, marquant huit pas, tandis qu’Anderson est entré pour voir la finale de Steve Smith terminée.

Avec un match à jouer, l’Angleterre espère poursuivre ce combat qu’elle a montré lors du quatrième test.

Ils seront cependant sans Jos Buttler pour le test final, car Joe Root a confirmé qu’il rentrait chez lui en raison de sa blessure au doigt.

« Jos Buttler va rentrer chez lui », a déclaré Root lors de la présentation d’après-match.

L’Australie n’était qu’à un guichet de monter 4-0 dans la série

« C’est une blessure assez grave, c’est donc une honte vraiment décevante pour lui et pour l’équipe, mais cela fait partie intégrante du jeu Test cricket, parfois vous devez prendre ces choses.

« Et la façon dont il s’est levé tout au long du reste du match après avoir pris cela et mis en place pour les garçons témoigne de son caractère et à quel point il se soucie de jouer pour cette équipe. »