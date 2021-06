L’Angleterre fait face à une nouvelle peur de Covid alors que le journaliste est renvoyé chez lui depuis la base d’entraînement

L’Angleterre s’entraîne avant les huitièmes de finale de l’Euro 2020 la semaine prochaine contre la République tchèque (Photo: .)

L’équipe d’Angleterre a subi aujourd’hui une nouvelle peur de Covid après qu’un journaliste qui avait fait un reportage depuis la base d’entraînement des Trois Lions a été testé positif pour le virus avant leur dernier affrontement des 16 Euro 2020 avec l’Allemagne.

Selon le Daily Mail, l’employé de Sky Sports a été invité à quitter les lieux avec un caméraman du diffuseur.

Un porte-parole de Sky Sports a déclaré: ” Un journaliste s’isole dans un hôtel et attend le résultat d’un test PCR.

“L’opérateur de la caméra a été testé négatif et a quitté St George’s Park pour s’isoler.”

L’Angleterre a déjà deux joueurs à s’auto-isoler, Mason Mount et Ben Chilwell étant contraints de manquer la victoire de mardi contre la République tchèque après être entrés en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le virus le week-end dernier.



Mason Mount et Ben Chilwell sont tous deux auto-isolants (Photo: .)

La FA demande à Public Health England l’autorisation de Mount et Chilwell pour participer à une formation à distance sociale avec leurs coéquipiers au cours des prochains jours avant la rencontre avec l’Allemagne.

On espère qu’ils pourront tous les deux être impliqués dans l’affrontement, bien qu’on leur ait dit de s’isoler jusqu’à lundi.

Si la paire de Chelsea continue de renvoyer des tests quotidiens négatifs, la FA est convaincue qu’elle sera autorisée à s’entraîner avec le groupe.

Alors qu’aucun des coéquipiers écossais de Gilmour n’a dû s’isoler, une conversation dans un tunnel de 25 minutes avec Mount et Chilwell a été jugée suffisante pour inciter à prendre des mesures.



Gareth Southgate ne sait toujours pas si les deux joueurs de Chelsea pourront jouer contre l’Allemagne (Photo: .)

Tout joueur de l’Euro 2020 testé positif doit s’isoler pendant 10 jours, tandis que les directives gouvernementales stipulent que les contacts étroits doivent s’isoler à partir de la date de leur dernier contact et des 10 prochains jours complets.

Si la paire n’est pas autorisée à sortir tôt de l’isolement, le patron de l’Angleterre Gareth Southgate a averti qu’il serait difficile pour eux d’être dans la formation de départ.

“Nous pensons que la quarantaine se termine à minuit le jour du match”, a déclaré le manager anglais Southgate sur BBC Radio 5 Live après la victoire de l’Angleterre sur les Tchèques.

«Ce que nous ne savons pas, c’est combien de formation ils peuvent faire et ce qui pourrait être possible. Ils peuvent évidemment s’entraîner individuellement et nous pensons qu’il pourrait y avoir une période où ils peuvent s’entraîner en groupes distanciés, mais je ne suis pas sûr qu’ils puissent rejoindre l’ensemble du groupe.

“Donc, la réalité est que c’est vraiment compliqué pour eux de commencer le match la semaine prochaine.”

