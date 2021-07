L’Angleterre forcée de nommer une toute nouvelle équipe pour la série d’une journée au Pakistan après sept tests COVID-19 positifs avec le retour de Ben Stokes

in

L’Angleterre a été forcée de nommer une toute nouvelle équipe pour affronter le Pakistan dans leur série d’une journée après une épidémie de coronavirus dans le camp.

Le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a confirmé mardi que l’équipe d’origine de 16 hommes devait tous s’auto-isoler pendant dix jours après que trois joueurs et quatre membres de l’équipe de direction aient renvoyé des tests positifs.

Le capitaine Eoin Morgan ne pourra désormais plus jouer aucun rôle contre le Pakistan

Cela exclut chaque joueur de toute la série, qui s’étend sur trois matchs.

Malgré cela, la BCE a décidé de poursuivre la série avec une toute nouvelle équipe.

Ben Stokes, qui n’a plus joué pour son pays depuis mars en raison d’une blessure au doigt, redeviendra capitaine après avoir été initialement reposé.

L’entraîneur-chef Chris Silverwood devait se reposer de ses fonctions contre le Pakistan, mais devrait maintenant revenir, avec Paul Collingwood – qui devait diriger son équipe – également exclu.

Le PDG de l’Angleterre, Tom Harrison, a déclaré: «Nous avons été conscients que l’émergence de la variante Delta, ainsi que notre éloignement de l’application stricte des environnements biosécurisés, pourraient augmenter les chances d’une épidémie.

Stokes est devenu le capitaine d’une équipe anglaise au nouveau look

«Nous avons fait un choix stratégique pour essayer d’adapter les protocoles, afin de favoriser le bien-être général de nos joueurs et de notre staff d’encadrement qui ont passé une grande partie des 14 derniers mois à vivre dans des conditions très restreintes.

“Du jour au lendemain, nous avons travaillé rapidement pour identifier une nouvelle équipe, et nous sommes reconnaissants à Ben Stokes qui retournera en Angleterre en tant que capitaine.

“Nous reconnaissons également l’impact que cette nouvelle aura sur nos comtés de première classe et leurs équipes de joueurs masculins et les remercions, ainsi que nos partenaires Sky et Royal London, pour leur soutien continu dans la lutte contre cette pandémie.”

La nouvelle équipe sera annoncée plus tard mardi, ce qui pourrait offrir des opportunités inattendues au batteur du Nottinghamshire Ben Duckett et au capitaine du Hampshire James Vince.

Les personnes parachutées dans le rassemblement rapidement assemblé, les joueurs et le personnel de soutien, suivront des tests PCR et des protocoles de transition pour garantir une entrée en toute sécurité dans le camp.

L’Angleterre débutera sa série de 50 contre le Pakistan à Sophia Gardens jeudi avant de se rendre à Lord’s samedi, puis de terminer à Edgbaston mardi prochain.

L’Angleterre devrait ensuite jouer contre les mêmes adversaires dans trois Twenty20 les 16, 18 et 20 juillet à Trent Bridge, Headingley et Emirates Old Trafford respectivement.