L’Angleterre Gareth Southgate admet la confusion au sujet de la deuxième balle sur le terrain avant le penalty de Harry Kane, les fans insistant sur le fait que le jeu aurait dû être arrêté avant que Raheem Sterling ne soit renversé

La colère entourant le penalty de l’Angleterre ne s’est pas éteinte, certains fans ayant remarqué un autre problème quelques secondes avant que Raheem Sterling ne frappe le gazon en demi-finale de l’Euro 2020.

Les Three Lions sont revenus de l’arrière pour battre le Danemark 2-1 après prolongation alors que Harry Kane a marqué le rebond de son penalty sauvé pour permettre à l’Angleterre de disputer sa première finale majeure en 55 ans.

Deux balles étaient sur le terrain peu de temps avant que Sterling ne menace dans la surface pour le penalty

Le coup franc a été accordé après que Sterling ait semblé être abattu dans la surface, bien que les rediffusions aient montré que le contact était minime.

La décision a suscité les critiques d’une multitude d’experts, dont Jose Mourinho, qui est catégorique : le penalty n’aurait jamais dû être accordé.

Et maintenant, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué une autre raison pour laquelle la sanction n’aurait pas dû être infligée.

Les photographies et les vidéos de l’émission montrent clairement que deux ballons de football étaient simultanément sur le terrain lorsque Sterling a fait son audace dans la surface de réparation.

Les deux ballons se trouvaient à quelques mètres l’un de l’autre, ce qui oblige généralement l’arbitre à arrêter le jeu.

Comment la deuxième balle sur le terrain n’a-t-elle pas été mentionnée ? Les lois du jeu signifient que le jeu aurait dû être arrêté. C’était juste à côté du ballon de match. pic.twitter.com/M1vmujZxLt – David (@David_Wilson_11) 7 juillet 2021

.

Kane a marqué le rebond de son penalty pour renvoyer l’Angleterre à sa première finale majeure en 55 ans

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, a admis avoir vu le deuxième ballon sur le terrain avant que le penalty ne soit accordé.

Il a dit : « J’ai vu le [extra] balle sur le terrain, donc je n’étais pas sûr de la façon dont cela serait traité.

«Mais j’ai vu un match en Angleterre où cela s’est produit et le but n’a pas été refusé.

“Je n’ai pas vraiment vu la situation des pénalités, mais beaucoup de gens m’ont posé la même question [if it was harsh on Denmark]. “

Mourinho a été déconcerté par le penalty accordé à l’Angleterre lors de sa victoire en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark.

Le légendaire manager a rejoint talkSPORT et a insisté sur le fait que les Three Lions méritaient pleinement de se qualifier pour la finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 55 ans.

“Oui, un jeu incroyable, mais je ne suis pas sûr que vous vouliez écouter mon opinion”, a commencé Mourinho, alors qu’il analysait le jeu sur talkSPORT.

Mourinho estime que l’Angleterre a eu beaucoup de chance d’obtenir un penalty

« Je dis comme je le vois, pas comme ça. Peut-être que vous n’aimez pas mon opinion cette fois….

« Ce n’est jamais une pénalité. La meilleure équipe a gagné, l’Angleterre mérite de gagner. L’Angleterre a été fantastique, mais pour moi ce n’est jamais un penalty.

« La meilleure équipe a gagné, l’Angleterre est une meilleure équipe que le Danemark. Le Danemark a joué de la façon dont je m’attendais à ce qu’il joue jusqu’à ses limites.

“L’Angleterre était vraiment très bonne et elle méritait sans aucun doute de gagner ce match.

«Mais, pour moi, ce n’est jamais une pénalité. A ce niveau, une demi-finale d’Euro je ne comprends pas vraiment la décision de l’arbitre.