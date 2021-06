L’Angleterre humiliée alors que la Nouvelle-Zélande remporte une victoire de huit guichets à Edgbaston

in

ew Zealand a remporté une victoire catégorique de huit guichets à Edgbaston, condamnant l’Angleterre à sa première défaite en série à domicile depuis 2014.

La Nouvelle-Zélande, qui a changé six joueurs lors du tirage au sort du premier test, était sans son capitaine, son meilleur frappeur, son gardien de guichet et deux membres de son attaque de bowling de premier choix. Il s’agissait de leur première victoire en série en Angleterre ce siècle.

Ils semblent en mauvaise santé avant la finale du Championnat du monde des tests contre l’Inde vendredi. Leur plus gros problème pour ce jeu est de savoir qui laisser de côté.

L’Angleterre manque également de joueurs, mais elle s’est rendue coupable de se tirer une balle dans le pied en repensant à une année compliquée et chargée de cricket, en reposant des joueurs qui auraient pu les aider ici. Ils sont obsédés par les Ashes, mais ont oublié que leur meilleur espoir de gagner cette série est de créer une habitude gagnante au cours des mois précédents. Ils ont été battus, battus, éliminés et sélectionnés par la Nouvelle-Zélande.

L’Angleterre a perdu son 10e guichet contre le tout premier bal de la journée, qui a été livré avant le début prévu de 11h. Une heure plus tard, le jeu était terminé.

Olly Stone, ayant galamment survécu à plus de 100 balles dans le match, a docilement devancé Trent Boult derrière. Donc, si vous êtes arrivé à l’heure, vous avez raté la batte d’Angleterre.

La Nouvelle-Zélande, de toute évidence, n’a eu aucun mal à poursuivre une cible de 38. Ils ont eu 177 supers overs pour terminer la poursuite sur deux jours, mais il en a fallu moins de 11.

Il y avait le temps pour Stuart Broad d’avoir Devon Conway derrière et Stone pour jouer Will Young, mais le skipper Tom Latham a vu la Nouvelle-Zélande rentrer sans problème. Ils n’étaient pas pressés, respectant un bowling décent de Broad et James Anderson. La patience de Latham a donné à la foule d’environ 4 000 personnes – dont la plupart s’étaient présentées pour une séance d’affûtage avant le football de l’après-midi – quelque chose à regarder, au moins.

Ce n’étaient que les derniers sacrements et il y avait peu de quilleurs anglais – qui n’ont pas été mauvais cette série – pouvaient faire.

Le problème a été le bâton, l’effondrement de samedi étant l’échec le plus grave. Lorsque Rory Burns en forme a échoué, le reste de l’ordre supérieur de l’Angleterre a suivi, et seul un peu de tonk de Mark Wood les a aidés à renverser leur premier déficit de 88 manches.

Zak Crawley et Ollie Pope ont lutté tout au long de la série, alors que Dom Sibley et, dans une moindre mesure, Dan Lawrence sont également sous pression. Il faudra un certain temps avant que James Bracey ne soit à nouveau vu à ce niveau, notamment en tant que gardien de guichet. Sur les 33 guichets que l’Angleterre a perdus dans la série, l’Angleterre a fait neuf canards.