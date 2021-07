L’Angleterre inculpée par l’UEFA pour un fan utilisant un stylo laser et une “perturbation” pendant l’hymne national

Kasper Schmeichel a été ciblé avec un pointeur laser avant le but gagnant de Harry Kane pour l’Angleterre (Photo: ITV)

L’UEFA a confirmé que des procédures disciplinaires avaient commencé contre l’Angleterre à la suite de la victoire de l’équipe en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark, avec l’utilisation d’un “pointeur laser” dans la foule de Wembley figurant sur la liste des chefs d’accusation.

Une lumière verte lumineuse était clairement visible sur le visage de Kasper Schmeichel alors que le gardien danois était visé avant le penalty de Harry Kane à la 14e minute de la prolongation.

Schmeichel a réussi à sauver le tir au but initial de Kane mais le capitaine anglais ne s’est pas trompé sur le rebond et la frappe s’est avérée décisive alors que les hommes de Gareth Southgate ont tenu bon pour l’emporter 2-1.

Le résultat a mis en place un affrontement alléchant entre l’Angleterre et l’Italie dimanche soir qui sera la première finale des Trois Lions dans un tournoi majeur depuis 1966.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Un but contre son camp du skipper danois Simon Kjaer avait précédemment annulé le coup franc époustouflant de Mikkel Damsgaard dans une première mi-temps palpitante et les deux équipes ne pouvaient pas être séparées en temps normal.

Des enquêtes sont également en cours sur les perturbations survenues pendant l’hymne national des visiteurs après que de forts huées eurent été entendues et que des feux d’artifice aient été déclenchés.

La FA pourrait être giflée d’une amende de 500 € par feu d’artifice et d’une amende de 8 000 € pour le pointeur laser. La « perturbation » pendant l’hymne danois est également susceptible d’entraîner une lourde sanction financière.

“L’affaire sera traitée par l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) de l’UEFA en temps voulu”, indique un communiqué de l’UEFA.

La liste des chefs d’accusation de l’UEFA contre l’Angleterre

Utilisation d’un pointeur laser par ses supporters – Article 16(2)(d) du Règlement disciplinaire de l’UEFA (RD) Perturbations causées par ses supporters pendant l’hymne national – Article 16(2)(g) DR Allumage de feux d’artifice par ses supporters – Article 16(2)(c) RD

Un entraîneur danois “très déçu” Kasper Hjulmand a contesté la décision de l’arbitre Danny Makkelie d’accorder à l’Angleterre le penalty à la 104e minute après que Joakim Maehle a été jugé pour avoir commis une faute sur Sterling à l’intérieur de la surface.

“C’était une pénalité qui n’aurait pas dû être une pénalité”, a-t-il déclaré aux journalistes peu après le coup de sifflet final.

‘C’est quelque chose qui m’agace en ce moment. Nous sommes très déçus.

“Vous ne pouvez pas passer le ballon sur le terrain, ce qui a tellement d’influence sur le jeu.”

Plus : Athlétisme



Tout au long du tournoi de cet été, la FA a exhorté à plusieurs reprises les supporters à respecter les hymnes nationaux des équipes d’opposition et la décision de certains joueurs de se mettre à genoux.

“Que vous soyez au stade de Wembley ou que vous regardiez ailleurs, veuillez soutenir l’Angleterre de la bonne manière, avant, pendant et après le match”, a déclaré un communiqué de la FA avant la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre l’Ukraine.

“Cela inclut le respect de chaque hymne national et le choix des joueurs de prendre le genou avant le coup d’envoi.

“Nous voulons que vous puissiez regarder le match dans un environnement sûr et agréable, exempt de tout comportement discriminatoire ou irrespectueux.”

PLUS : Alan Shearer distingue la star anglaise «absolument magnifique» et évalue les chances de son équipe contre l’Italie

PLUS : Ashley Cole s’excuse auprès de Kalvin Phillips après la victoire de l’Angleterre contre le Danemark à l’Euro 2020

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();