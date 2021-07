L’Angleterre invitée à cibler la star de Chelsea lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Danny Mills a bon espoir pour l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie (Photos: .)

Danny Mills a exhorté l’Angleterre à viser le défenseur de Chelsea Emerson Palmieri lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie.

Les Three Lions de Gareth Southgate affronteront l’Italie de Roberto Mancini lors de la finale de l’Euro dimanche à Wembley et Mills pense que les hôtes peuvent “exploiter” Emerson.

Emerson, que Chelsea a signé à Rome en 2018, a disputé quatre des six matches de l’Italie aux Championnats d’Europe et a commencé son affrontement en demi-finale avec l’Espagne.

“Une grande zone que l’Angleterre peut exploiter est la zone de l’arrière gauche, je pense qu’Emerson est une faiblesse”, a déclaré l’ancien défenseur Mills à talkSPORT.

« Comparez-le à Spinazzola, il était fantastique et il a beaucoup plus attaqué et il est bon défensivement. Je pense que vous pouvez vous en prendre à Emerson.

“Je ne pense pas qu’il soit le plus affûté, il n’a pas beaucoup joué au football, et s’il y a un maillon faible dans ces quatre derniers maintenant, ce sera l’endroit pour essayer de l’exploiter.”

Une autre star de Chelsea, le milieu de terrain Jorginho, a marqué le penalty gagnant lors de la victoire de l’Italie en tirs de barrage contre l’Espagne en demi-finale.



Mills pense que l’Angleterre peut “exploiter” Emerson Palmieri (Photo: .)

Les Italiens représenteront un défi de taille pour l’Angleterre dimanche et le légendaire manager Jose Mourinho a rendu son verdict sur le match.

“Je n’ai pas fait beaucoup d’erreurs en essayant de prédire ou de comprendre ce que Gareth ferait à chaque match”, a-t-il déclaré.

«Quand ils ont changé le système pour jouer contre l’Allemagne, c’était du pur pragmatisme et c’était de la pure lecture de la situation et des dangers.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

«Ils sont revenus à quatre arrière et ont gardé les quatre arrières à égalité contre le Danemark en demi-finale. Et en regardant la façon dont l’Italie joue, je ne vois pas de raison de changer.

« La puissance de l’Italie est au milieu de terrain. Ce milieu de terrain est le moteur de cette équipe. Les milieux de terrain sont meilleurs que les attaquants.

«Je ne vois pas l’Angleterre avoir besoin de jouer un demi-arrière. Je vois l’Angleterre dans un grand besoin de garder ce grand couple – Rice et Phillips – parce que c’est là que le jeu va se décider en termes de plus ou moins de domination.

Plus : Chelsea FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();