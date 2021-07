L’Angleterre invitée à rappeler Mason Mount de Chelsea pour les quarts de finale de l’Euro 2020

Jamie Redknapp est un grand fan de l’Angleterre et de la star de Chelsea Mason Mount (Photos: Sky Sports/.)

Jamie Redknapp a demandé à Gareth Southgate de rappeler le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount pour le quart de finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Ukraine.

Mount, qui a joué un rôle crucial dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions la saison dernière, a commencé les deux premiers matches de l’Angleterre de cet Euro avant de manquer deux matches consécutifs en raison des protocoles de coronavirus.

Le joueur de 22 ans et son coéquipier des Blues Ben Chilwell ont été contraints de s’auto-isoler après être entrés en contact avec Billy Gilmour – qui a été testé positif pour Covid-19 – à la suite du match nul de l’Angleterre contre l’Écosse à Wembley.

L’Angleterre s’est bien débrouillée sans Mount, battant ses rivaux allemands 2-0 lors des huitièmes de finale, mais Redknapp pense qu’il reviendra sur l’équipe pour le quart de finale de samedi contre l’Ukraine.

“Il y a beaucoup d’options différentes pour Gareth”, a déclaré Redknapp à Sky Sports. « Contre l’Ukraine, nous devrons peut-être jouer d’une manière légèrement différente.

“Ils avaient l’air très fatigués après la victoire de la Suède qui est allée en prolongation, donc j’ai l’impression que nous allons devoir jouer plus de joueurs offensifs.

« Mason Mount pourrait être son premier port d’escale, il a commencé les jeux avant l’interdiction de Covid. Je pense que Mason Mount va certainement commencer et j’adorerais que Jack Grealish joue.



Mason Mount est disponible pour la sélection (Photo: .)

“Gareth va devoir très bien gérer son équipe, mais nous avons de très nouveaux joueurs contrairement à d’autres équipes, ce qui est de bon augure.”

Harry Redknapp a fait écho aux commentaires de son fils sur Good Morning Britain et a suggéré que la jeune star de Chelsea obtiendrait le feu vert à Rome ce week-end.

“Je pense qu’il pourrait le changer la prochaine fois, je pense qu’il y aura des changements pour le prochain match”, a déclaré l’ancien patron de Tottenham.

«Je ne pense pas que nous verrons exactement les mêmes 11 qui ont commencé hier soir. Je pense que Mason Mount sera en forme et disponible après avoir dû s’isoler pour la peur de Covid.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

«Je ne serais certainement pas surpris de voir Mason Mount de retour dans l’équipe. Je pense que Gareth est un grand fan de lui comme nous le sommes tous.

“Donc, nous verrons ce qu’il fait, mais quoi qu’il fasse, il propose la formule gagnante.”

L’Angleterre n’a pas encore perdu ou concédé aux Championnats d’Europe 2020 alors qu’elle tentait de remporter le tournoi pour la première fois.

