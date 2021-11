L’Angleterre joue le «meilleur football» qui a été mis en évidence par une impressionnante victoire 5-0 contre l’Albanie, mais les fans ne devraient pas tenir la qualification pour la Coupe du monde pour acquise

L’ancien international anglais Dean Ashton a déclaré que la façon dont les Three Lions jouent en ce moment est « l’un des meilleurs football qu’il ait jamais vu » de l’équipe nationale.

Le manager Gareth Southgate – qui devrait signer un nouveau contrat avec l’Angleterre – a fait jouer son équipe à un football impressionnant, qui a été mis en évidence par leur victoire 5-0 sur l’Albanie vendredi soir.

Southgate a été un succès retentissant avec les Trois Lions

Cette victoire intervient après une course impressionnante à la finale de l’Euro 2020 cet été – qui s’est soldée par une défaite contre l’Italie aux tirs au but – et a prolongé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde jusqu’à présent invaincue.

Et Ashton, qui a obtenu une sélection pour l’équipe nationale en 2008, dit que les supporters devraient être enthousiasmés par la façon dont l’équipe joue actuellement.

« À quel point il est facile pour de nouveaux joueurs d’entrer dans l’équipe, de sentir qu’ils en font partie, de pouvoir s’exprimer – c’était toujours quelque chose de difficile pour de nouveaux joueurs d’entrer », a déclaré Ashton à talkSPORT.

Harry Kane a réussi un triplé à Wembley

« La pression qu’ils ressentaient avant d’entrer dans une équipe d’Angleterre avec, comme vous le dites, la soi-disant ‘Golden Generation’ était si difficile.

« Maintenant, cela semble parfaitement intégré à l’atmosphère qui [Southgate] a créé.

« Honnêtement, l’autre soir en première mi-temps, c’est l’un des meilleurs footballs que j’aie jamais vus. Honnêtement, c’était tout simplement fantastique.

« Les gens disent : ‘Eh bien, c’est juste l’Albanie’. Eh bien, non, regardez certains des résultats qu’ils ont eus.

« Honnêtement, c’était tellement lisse, tellement soigné, tellement créatif.

« J’ai adoré le regarder et c’est ce qui devrait être excitant pour les fans anglais – regarder une partie du football et le talent que nous avons. »

L’Angleterre affronte Saint-Marin lundi soir, sachant qu’un match nul suffira à les envoyer à la Coupe du monde au Qatar.

Après les avoir battus 5-0 lors du match retour plus tôt dans la campagne, vous vous attendriez à ce qu’une victoire au stade de Saint-Marin soit une formalité, qui permettrait aux Three Lions de se qualifier pour leur sixième Coupe du monde consécutive.

L’Angleterre n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en 1994 lorsque Graham Taylor était le patron

Et Ashton dit que cela n’a pas toujours été le cas, donc les fans devraient célébrer leur équipe en se rendant au tournoi, qui se tiendra dans environ un an.

L’ancien attaquant de West Ham a ajouté: «En fin de compte, je suis assez vieux pour me souvenir que l’Angleterre ne s’est pas qualifiée pour une Coupe du monde et à quel point c’était horrible à regarder – une Coupe du monde sans votre pays là-bas. Nous le prenons pour acquis maintenant.

« Nos attentes sont bien plus élevées, on s’attend à ce que nous remportions la Coupe du monde, mais vous devriez toujours comprendre ce que signifie la qualification pour la Coupe du monde. »