L’Angleterre, la déchiqueteuse infinie

Le désordre de Klopp à Liverpool à Old Trafford a capitalisé sur toute la gueule de bois du week-end de football en Angleterre, et à juste titre. Les fans de Manchester United ont des raisons de s’inquiéter. Cependant, la semaine a commencé avec des nouvelles qui ne devraient peut-être pas seulement inquiéter les Diables rouges, mais toute l’Angleterre.

La BBC a annoncé la nouvelle : Arsenal a engagé un garçon de 4 ans pour sa carrière. Ils l’ont bien lu : 4 ans. La nouvelle, pour être frappante, a parcouru tous les portails et médias nationaux et internationaux. L’article original compté comme Zayn ali salman, surnommé « Le petit Messi », était un garçon londonien qui jouait pour son équipe de quartier avec des enfants deux fois plus âgés que lui, et était toujours capable d’être meilleur que les autres jusqu’à ce que son talent vienne aux yeux d’un éclaireur d’Arsenal, qui ne voulait pas perdre l’occasion.

Le plus difficile est de trouver une explication à la couverture qui a été faite de l’actualité par le média public anglais. Ils ont enregistré un mini-documentaire de trois minutes, avec des déclarations du garçon de quatre ans lui-même, de son père, de l’entraîneur de l’équipe de quartier, et même du recruteur d’Arsenal, plus que fier d’avoir pu recruter un tel talent.

« Ce garçon a fait des choses inappropriées pour son âge, alors j’ai appelé mon contact à Arsenal. Quand j’ai dit que j’avais quatre ans, mon contact n’y croyait pas. Nous sommes rapidement allés parler à ses parents et nous l’avons inscrit « , déclara fièrement Stephen Deans, éclaireur d’Arsenal. Non content, le père du garçon est apparu dans la vidéo pour affirmer que « depuis sa naissance, nous savions qu’il était un enfant spécial ».

Est difficile à comprendre quel genre de faveur faites-vous à un enfant de 4 ans L’impliquer dans une industrie aussi vorace que le football, utilisée non seulement pour détruire les talents, mais aussi pour générer des traumatismes chez les enfants qui ne sont pas prêts à subir ce genre de pression.

En Angleterre, les talents des grandes carrières signent leur premier gros contrat à 16 ans. Un contrat qui signifie tellement d’argent que non seulement de nombreuses familles peuvent en dépendre, mais les agents et représentants s’efforcent d’attirer les joueurs le plus tôt possible et également de percevoir leur commission dans ces entreprises. Un terrible cercle vicieux, qui a déjà eu des conséquences terribles.

Cette semaine marquait un an depuis la mort tragique de Jérémy Winsten, une ancienne équipe de jeunes de Manchester City qui s’est suicidée à l’âge de 17 ans après avoir souffert d’une profonde dépression générée, en partie, par le fait de ne pas avoir répondu aux attentes du football. Un exemple dramatique dont, si vous vouliez en prendre connaissance pour qu’il ne revienne pas, des expositions comme celle de Zayn Ali Salman ne devraient même pas exister.