L’Angleterre laisse de côté de manière controversée Mark Wood du deuxième test des cendres à Adélaïde malgré son impression d’ouverture

Mark Wood a été exclu du concours de jour et de nuit en Angleterre à Adélaïde dans ce qui est le dernier appel audacieux des sélectionneurs lors de la série Ashes.

Le sertisseur de Durham a été omis d’une équipe de 12 hommes pour le test de balle rose de jeudi malgré son aptitude à jouer.

Du bois a été abandonné pour le deuxième test à Adélaïde

C’est certainement un appel qui fait sourciller étant donné la façon dont son rythme express a perturbé l’Australie à Brisbane.

Les chiffres de trois pour 85 n’ont pas flatté Wood, qui a atteint une vitesse de pointe de 94 mph à The Gabba, et a renvoyé l’homme dangereux Steve Smith pour seulement 12 et a battu la batte de manière cohérente.

Pourtant, il est l’homme pour faire place au retour de James Anderson, qui est de retour pour mener l’attaque après avoir raté le premier match de la série pour renforcer sa netteté de match.

La carrière de Wood a été ponctuée de problèmes de blessures, avec un corps qui a maintenant toujours été assez robuste pour enchaîner des performances consécutives mais, en l’absence de Jofra Archer et Olly Stone, il est le dernier homme d’Angleterre en termes de véritable , vitesse de cliquetis d’os.

Anderson est un grand joueur et l’Angleterre a certainement besoin de lui à Adélaïde

Avec l’ouvreur australien David Warner portant une douloureuse blessure aux côtes dans le match et montrant une certaine vulnérabilité aux videurs, réduire délibérément la menace physique de l’attaque de la couture pourrait jouer entre ses mains.

Mettre Wood sur la glace en vue des matchs ultérieurs représente un risque important pour une équipe déjà menée 1-0 mais le capitaine Joe Root, qui pourrait faire de Ben Stokes un exécuteur après avoir été frappé au casque par son vice-capitaine. lors d’un passage enflammé dans les filets mardi, a plaidé en faveur de la rotation.

« Avec quatre tests à venir au cours des quatre prochaines semaines, il est important que nous gardions notre groupe de bowling frais et prêt pour chaque test », a-t-il déclaré.

« Mark jouera un rôle central dans cette série et nous devons nous assurer qu’il est frais et capable de jouer au maximum de ses capacités. Avec trois tests à venir après celui-ci, il sera prêt à jouer son rôle dans le reste de la série.

Root a fait un autre énorme appel

Chris Woakes était calme lors du test précédent, mais son frappeur supérieur et une solide performance avec la balle rose sur ce terrain il y a quatre ans, il semble avoir fait la coupe.

Cela signifie que la décision finale le jour du match pourrait revenir à Stuart Broad contre Jack Leach, le même poseur que l’Angleterre a affronté la semaine dernière à Brisbane.

Leur décision d’opter pour la variété de spinner à cette occasion s’est avérée source de division, notamment lorsqu’il a été matraqué pour 102 points en 13 overs, et Broad sera désespéré de décrocher sa 150e sélection cette fois.

Broad et Anderson pourraient être réunis

Tout le monde autour du camp australien – du garçon local Travis Head au conservateur du pitch Damian Hough – a parlé des vertus des quilleurs lents à l’Adelaide Oval, mais la tentation de réunir l’axe Anderson-Broad pourrait s’avérer trop convaincante.

« Jimmy et Stuart se sont bien préparés avant ce test. Ils ont travaillé dur à Brisbane et ont été à un bon rythme lors des séances que nous avons eues à Adélaïde », a déclaré Root.

« Avoir deux de nos duos les plus expérimentés prêts à partir pour Adélaïde, c’est un vrai coup de pouce pour nous, surtout avec le ballon rose en jeu et le match sous les lumières. »

