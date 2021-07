L’Angleterre, l’une des favorites pour atteindre la finale de l’Euro 2020

04/07/21 à 12:14 CEST

Le tableau de cet Euro 2020 affrontera l’Espagne et l’Italie en demi-finale d’une part et l’Angleterre et le Danemark d’autre part. Ainsi, les Vikings tenteront à nouveau d’assiéger les îles britanniques et de vaincre l’ensemble anglo-saxon. Pourtant, cette partie fait partie des grands favoris pour disputer la finale, et même pour la remporter.

Sur son chemin, elle n’a pas affronté beaucoup de « titans » capables de la vaincre. Bien que cela ne signifie pas que son chemin a été facile. Le plus grand défi était battre l’Allemagne 2-0 lors d’un duel vibrant dans lequel le Nationallf n’avait absolument rien à voir.

En phase de groupes, leur plus grand rival était les Croates, qu’ils ont battus 1-0. Ils ont ensuite fait match nul avec l’Écosse 0-0 et ont battu la République tchèque 1-0. Au-delà, son dernier match, celui qui lui assurait une place en demi-finale, était contre l’Ukraine qu’il a battu avec force dans un 4-0 que les Ukrainiens n’oublieront pas.

Donc ça Mercredi 7 juillet, l’Angleterre et le Danemark se rencontreront pour décider qui obtient le laissez-passer souhaité pour la finale du championnat d’Europe par équipe nationale.