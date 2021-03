Harry Kane a été averti que son retrait de l’équipe d’Angleterre ne serait pas un problème à l’Euro 2020 grâce aux rangs d’attaquants talentueux à la disposition de Gareth Southgate.

Tony Cascarino de talkSPORT dit que les Three Lions ne comptent pas autant sur l’homme de Tottenham qu’ils se sont appuyés sur la légende de Manchester United Wayne Rooney dans le passé, et il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent prendre sa place si le capitaine se bat pour la forme.

Harry Kane a marqué 32 buts en 51 sélections pour l’Angleterre et a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, mais il a été averti qu’il n’était plus imparable.

Le skipper anglais Kane s’est absenté de la victoire 5-0 de cette semaine contre Saint-Marin, alors que les hommes de Southgate ont lancé leur campagne de qualification pour la Coupe du monde avec style.

Et c’était un jeu qui a montré la richesse de talent des Three Lions alors qu’une équipe en grande partie à la deuxième corde a époustouflé les ménés européens.

Avec Kane reposé, Dominic Calvert-Lewin d’Everton a mené la formation en tête et a impressionné avec deux buts bien pris – ajoutant à ses 19 buts en club jusqu’à présent ce trimestre.

Ollie Watkins d’Aston Villa a également quitté le banc pour marquer lors de ses débuts en Angleterre, mais les options de Southgate à l’avant ne s’arrêtent pas là avec Marcus Rashford également absent du match avec une blessure.

Et Cascarino pense que la richesse de ses talents en attaque a donné à l’Angleterre un grand coup de pouce qu’elle n’a pas connu depuis de nombreuses années à l’approche de l’Euro 2020 – ils ne dépendent pas beaucoup d’un seul joueur pour trouver le filet à l’avant.

Calvert-Lewin a marqué deux fois contre Saint-Marin pour continuer sa belle saison pour le club et le pays

Watkins a également marqué quelques minutes après avoir fait ses débuts pour vraiment faire de cette saison une saison inoubliable après avoir brillé lors de sa première campagne en Premier League à Aston Villa.

« Quand vous arrivez à un tournoi, si votre attaquant est hors de forme, vous pouvez être laissé de côté après quelques matchs », a déclaré Cascarino lors du Weekend Sports Breakfast, qui a admis que c’est exactement ce qui lui est arrivé à Italia 90 avec la République de Équipe d’Irlande.

«C’est très différent dans les grands tournois, car on ne peut tout simplement pas faire perdre la forme à un attaquant. Si Harry a disputé deux ou trois matchs en phase de groupes sans marquer et que l’Angleterre se qualifiait mais qu’il avait du mal, il pourrait facilement être hors de l’équipe.

«Vous voulez que les joueurs puissent entrer avec beaucoup d’enthousiasme, qu’ils croient et qu’ils aient confiance en eux pour faire le travail.

«L’Angleterre n’en a pas assez, pour moi, elle s’est souvent appuyée sur un joueur à ce poste.

Rooney était le talisman de l’Angleterre et manquait rarement un match pour les Three Lions, même s’il ne jouait pas particulièrement bien

«Wayne Rooney a traversé une longue période en étant n ° 9 en Angleterre, même lorsqu’il était hors de forme. Je pense qu’il n’a marqué que sept buts dans les grands tournois [six in European Championship and just one at World Cup finals] , ce qui ne suffit jamais.

«Wayne a fait des choses incroyables pour l’Angleterre, il a battu le record de buts et a obtenu beaucoup d’apparitions, l’âge auquel il a joué, il a eu un grand tournoi au Portugal. [scoring four goals at Euro 2004], mais si vous regardez son bilan dans les tournois majeurs dans l’ensemble, ce n’était pas très bon.

«Il n’y a aucune garantie pour les grévistes, et cela m’est arrivé!

«J’étais le meilleur buteur de la République d’Irlande lors des qualifications pour la Coupe du monde 1990, mais après deux matchs au tournoi, j’ai été abandonné. Ça arrive. Niall Quinn est entré et a brillamment bien fait.

Darren Bent minimise les chances de succès de l’Angleterre à l’Euro 2020, mais Charlie Austin insiste sur le fait que les jeunes talents de Southgate peuvent rivaliser avec l’élite européenne

«Je ne jouais tout simplement pas très bien. Jack [Charlton] m’a dit, je n’utiliserai pas ses vrais mots, mais il m’a juste dit que… euh, je n’étais tout simplement pas très bon! Et je suis tombé.

«Je me souviens d’être assis sur le banc en quart de finale et j’ai regardé à travers et j’ai vu Gianluca Vialli sur le banc pour l’Italie. Il était l’homme principal avant le début du tournoi, mais il n’a pas marqué, il a eu quelques matchs indifférents et Salvatore Schillaci est entré dans l’équipe.

«Ce n’est pas hors de question que Harry Kane se retrouve dans ce scénario.

« Mais cette fois, je sens qu’un groupe arrive derrière, deux ou trois joueurs qui sont maintenant très capables d’intervenir si Harry Kane n’est pas en forme ou ne joue pas bien. »