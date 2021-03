Harry Kane était en forme pour l’Angleterre lors de leur victoire 2-0 contre l’Albanie dimanche et l’importance de le garder en forme pour ces Championnats d’Europe d’été ne peut être sous-estimée.

C’est le point de vue de la légende des Three Lions, Stuart Pearce, après avoir regardé l’attaquant de Tottenham marquer et obtenir une aide lors des qualifications pour la Coupe du monde.

.

Harry Kane a marqué 33 fois pour l’Angleterre

Kane était sur une séquence de six matchs pour son pays sans marquer, dans une course remontant à 2019, mais n’a commis aucune erreur contre l’Albanie.

C’était peut-être son premier but pour l’Angleterre cette saison, mais sa forme incroyable dans l’ensemble a été soulignée par son club après le match.

Ils ont tweeté qu’il avait disputé 47 matchs pour le club et le pays cette saison, avec 27 buts et 18 passes décisives. Un total de 45 engagements d’objectifs en 2020/21.

L’Euro 2020 se joue cet été après avoir été suspendu l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

L’attaquant de Tottenham aurait été dans une course pour être apte au tournoi après s’être blessé aux ischio-jambiers le 1er janvier 2020.

.

Harry Kane était sur la cible pour l’Angleterre en première mi-temps contre l’Albanie

À l’approche du tournoi de cet été, toute blessure pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Kane et l’Angleterre.

Pearce a souligné à quel point l’attaquant est vital pour Southgate et son équipe.

«Vous ne pouvez pas sous-estimer l’importance de garder Harry Kane en forme pour un tournoi majeur», a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Comment nous serons équitables cette année si Harry reste en forme par rapport à ce que nous aurions pu faire l’été dernier si le tournoi se déroulait sans lui, sera quelque chose que nous ne saurons jamais. Mais il est si important pour nous.

Le capitaine Kane était satisfait de la performance alors que les Three Lions faisaient six points sur six.

.

Harry Kane a inscrit son premier but en Angleterre depuis 2019

Il a déclaré sur ITV: «Je pensais que c’était une très bonne performance, ce n’est jamais facile de revenir de la maison contre une équipe difficile.

«Peut-être un peu lent au départ, nous avons changé notre formation à la moitié de la première mi-temps et cela a vraiment aidé, nous avons eu plus de coureurs dans la surface, plus de jeu offensif et obtenir un but avant la pause était génial.

«Je pensais que nous contrôlions la seconde mi-temps, ils n’ont pas créé trop d’occasions, donc dans l’ensemble, une bonne nuit.»

Kane a admis qu’il ne s’était jamais inquiété de sa sécheresse de six matchs devant le but pour l’Angleterre.

.

L’Angleterre espère qu’Harry Kane pourra rester en forme pour les Euros

Il a ajouté: «Je l’ai toujours dit en tant qu’attaquant, parfois vous traversez des sorts où tout ce que vous touchez entre et parfois cela ne vous convient pas, je pense que j’en ai eu quelques-uns hors de la ligne dans ce sort et un but de hors-jeu. que je ne pense pas était hors-jeu.

«Cela fait partie du fait d’être un attaquant, il vous suffit de rester concentré sur votre travail pour l’équipe et, heureusement, nous l’avons fait en équipe et c’est formidable d’obtenir les trois points.»

Il y a eu de nouvelles spéculations de transfert concernant l’attaquant des Spurs à la suite de ses commentaires dans une interview avant le match contre l’Albanie.

Interrogé sur les spéculations sur son avenir, Kane a déclaré au Telegraph: «Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs en Angleterre à venir et le reste de la saison avec les Spurs puis les Euros. Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance.

«Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d’ici la fin de l’été, puis nous verrons où nous allons à partir de là.

.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison

S’exprimant après le match, le spécialiste d’ITV, Roy Keane, a déclaré qu’il pensait que Kane devait quitter le club du nord de Londres s’il voulait des trophées.

Keane a déclaré: «Si vous êtes un joueur de haut niveau, vous voulez gagner les gros trophées. Il y a quelques gros mois à venir pour Tottenham – la finale de la Coupe de la Ligue et peuvent-ils entrer dans le top quatre? C’est un énorme point d’interrogation, cela va-t-il l’influencer?

«Il est sous contrat et Tottenham aura beaucoup à dire à ce sujet. Mais si vous êtes à sa place cet été, je pense qu’il doit bouger pour gagner les gros prix. Il ne le fera pas à Tottenham.