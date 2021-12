L’Angleterre n’imposera pas de restrictions pour le réveillon du Nouvel An

27/12/2021 à 18:36 CET

.

L’Angleterre n’acceptera pas de nouvelles restrictions avant 2022. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a annoncé que votre gouvernement n’imposera pas de restrictions supplémentaires avant la fin de l’année, comme l’ont fait l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord.

L’Angleterre s’est inscrite ce lundi 98 515 cas de coronavirus en 24 heures, alors qu’il a atteint le nombre maximal d’infections pendant la pandémie le jour de Noël, lorsqu’elles ont été détectées 113 628 cas, tel que rapporté par le gouvernement. Les statistiques sur la propagation du virus dans l’ensemble du pays n’ont pas été mises à jour pendant les vacances et fourniront un tableau complet de la situation dès mercredi, premier jour ouvrable après Noël.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu lundi une réunion de travail avec ses principaux conseillers médicaux et scientifiques et a pour le moment reporté la décision d’imposer ou non de nouvelles restrictions. « Alors que nous entrons dans la nouvelle année, bien sûr, nous apprécierons si des mesures supplémentaires sont nécessaires, mais il n’y aura plus rien d’ici là, à tout le moins », a déclaré Javid aux médias, qui ont demandé aux citoyens de « rester prudents » lors des célébrations des prochains jours.

En Angleterre, le nombre de personnes hospitalisées toutes les 24 heures a augmenté de 20,7 % Au cours des sept jours précédant le 25 décembre, alors qu’à Londres, la zone où l’omicron s’est propagé le plus rapidement, le nombre de patients admis avec covid a augmenté de 45% au cours des sept derniers jours.

Le système de santé enregistré 143 décès par covid ce lundi dans tout le pays, alors que seulement trois décès ont été enregistrés dimanche et aucun le jour de Noël.